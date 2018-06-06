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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономикиВсе статьи автора

Без горячей воды, света и тепла: Киев на грани масштабного ЧП из-за спора с "Нафтогазом"

3.3тЧитать новость на украинском

Киев зимой может остаться без горячей воды, отопления и электроэнергии. Местная власть называет такое положение "риском техногенной катастрофы", но позицию свою не меняет. Спор с государственным "Нафтогазом" продолжается уже несколько недель. Жители столицы использовали газа на 2,5 млрд грн, но не заплатили за него. Местная власть считает, что долги должно оплачивать "Київенерго", а в "Нафтогазе" говорят: пусть платит КП "Київтеплоенерго". Заложниками спора оказались миллионы киевлян.

OBOZREVATEL разобрался, почему в столице назревает "техногенная катастрофа" и кто должен платить.

Что произошло и почему нет горячей воды?

Началось все с "Київенерго". Местная власть решила, что компания работает плохо и забрала у нее право поставлять жителям столицы горячую воду и тепло. Решение приняли еще в прошлом году, но ждали лета. И вот летом эстафету "Київенерго" взялось принимать созданное местной властью предприятие "Київтеплоенерго".

И все было бы хорошо, если бы не долги за газ. Как известно, единственный поставщик газа для населения – "Нафтогаз". Он передает голубое топливо предприятиям, а те с его помощью подогревают воду и генерируют тепло. Украинцы месяц фактически бесплатно пользуются отоплением и купаются в горячей воде, а потом должны оплатить услугу. Но оплачивают коммуналку не все. Только за газ "Київенерго" должен "Нафтогазу" 4,8 млрд грн.

И главный вопрос – кто будет платить после того, как у старого поставщика заберут права. В КГГА считают, что "Київенерго", даже когда не будет заниматься поставками, имеет право требовать от киевлян оплачивать долги, судиться. А вот новое предприятие "Київтеплоенерго" фактически начнет свою работу с "нуля". С таким утверждением в "Нафтогазе" не соглашаются. Мол, если новое предприятие правопреемник старого, то пусть и долги на себя берут.

Решить этот спор не могут уже несколько недель. "Київенерго" больше не занимается поставками горячей воды и тепла, а новое предприятие просто не может это делать без газа.

Говорят, что и свет могут отключить? А он здесь при чем?

"Київтеплоенерго" получило в наследство от "Київенерго" две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6). Именно там генерируется тепло, подогревается вода. Разумеется, без газа они работать не могут. Но дело в том, что эти ТЭЦ также вырабатывают электроэнергию и поставляют ее в киевские дома. Часть киевлян останется не только без горячей воды и тепла, но и без электроэнергии.

А в отопительный сезон это фактически грозит коммунальным коллапсом. Восстановить систему теплоснабжения после этого будет крайне сложно, не говоря уже о том, что киевляне могут зимой просто замерзнуть.

И что теперь делать?

Покамест решения нет. КГГА просит правительство, чтобы те обязали монополиста подключить новое коммунальное предприятие к голубому топливу, а уже после решать проблему с долгами. В то же время в "Нафтогазе" говорят, что простить Киеву 4,8 млрд грн не могут.

Стоит также отметить, что из этих почти 5 млрд грн непосредственно долги за газ – 2,5 млрд, остальное – штрафы и долги государства перед "Київенерго" (то есть деньги на льготников и субсидиантов, которые приходят с огромной задержкой).

Фактически киевская власть пытается надавить на "Нафтогаз" через Кабмин, неофициально в КГГА объясняют: правительство среди учредителей компании, и там должны понимать последствия – не будет газа, все местные жители, в том числе и чиновники, зимой просто замерзнут. Собеседники в "Нафтогазе" также неофициально отмечают: если оставить долг за "Київенерго", большая вероятность, что деньги просто не вернут. А простить 4,8 млрд грн не могут. Если так произойдет, к менеджменту компании возникнут серьезные проблемы.

И что, действительно зимой не будет отопления?

Скорее всего, до такой ситуации не дойдет. В любой момент КГГА может согласиться на требования "Нафтогаза" и взять на себя обязанность за несколько лет выплатить долги. Более того, вместе с обязательством платить они получат и право требовать. Или же "Нафтогаз" может согласиться на требование местных властей и требовать долги у "старой" компании. В любой ситуации, либо "Київенерго", либо новому КП "Київтеплоенерго" придется активизироваться и собрать с жителей столицы как минимум 2,5 млрд грн долгов.

Кстати, новые коммунальные законы позволяют делать это более эффективно. Например, согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах" уже через полгода на долги можно будет начислять пеню. Кроме того, как подробно писал OBOZREVATEL, исполнительная служба по решению суда может арестовать любое имущество должника, даже квартиру.

Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
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