Без горячей воды, света и тепла: Киев на грани масштабного ЧП из-за спора с "Нафтогазом"

Киев зимой может остаться без горячей воды, отопления и электроэнергии. Местная власть называет такое положение "риском техногенной катастрофы", но позицию свою не меняет. Спор с государственным "Нафтогазом" продолжается уже несколько недель. Жители столицы использовали газа на 2,5 млрд грн, но не заплатили за него. Местная власть считает, что долги должно оплачивать "Київенерго", а в "Нафтогазе" говорят: пусть платит КП "Київтеплоенерго". Заложниками спора оказались миллионы киевлян.

OBOZREVATEL разобрался, почему в столице назревает "техногенная катастрофа" и кто должен платить.

Что произошло и почему нет горячей воды?

Началось все с "Київенерго". Местная власть решила, что компания работает плохо и забрала у нее право поставлять жителям столицы горячую воду и тепло. Решение приняли еще в прошлом году, но ждали лета. И вот летом эстафету "Київенерго" взялось принимать созданное местной властью предприятие "Київтеплоенерго".

И все было бы хорошо, если бы не долги за газ. Как известно, единственный поставщик газа для населения – "Нафтогаз". Он передает голубое топливо предприятиям, а те с его помощью подогревают воду и генерируют тепло. Украинцы месяц фактически бесплатно пользуются отоплением и купаются в горячей воде, а потом должны оплатить услугу. Но оплачивают коммуналку не все. Только за газ "Київенерго" должен "Нафтогазу" 4,8 млрд грн.

И главный вопрос – кто будет платить после того, как у старого поставщика заберут права. В КГГА считают, что "Київенерго", даже когда не будет заниматься поставками, имеет право требовать от киевлян оплачивать долги, судиться. А вот новое предприятие "Київтеплоенерго" фактически начнет свою работу с "нуля". С таким утверждением в "Нафтогазе" не соглашаются. Мол, если новое предприятие правопреемник старого, то пусть и долги на себя берут.

Решить этот спор не могут уже несколько недель. "Київенерго" больше не занимается поставками горячей воды и тепла, а новое предприятие просто не может это делать без газа.

Говорят, что и свет могут отключить? А он здесь при чем?

"Київтеплоенерго" получило в наследство от "Київенерго" две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6). Именно там генерируется тепло, подогревается вода. Разумеется, без газа они работать не могут. Но дело в том, что эти ТЭЦ также вырабатывают электроэнергию и поставляют ее в киевские дома. Часть киевлян останется не только без горячей воды и тепла, но и без электроэнергии.

А в отопительный сезон это фактически грозит коммунальным коллапсом. Восстановить систему теплоснабжения после этого будет крайне сложно, не говоря уже о том, что киевляне могут зимой просто замерзнуть.

И что теперь делать?

Покамест решения нет. КГГА просит правительство, чтобы те обязали монополиста подключить новое коммунальное предприятие к голубому топливу, а уже после решать проблему с долгами. В то же время в "Нафтогазе" говорят, что простить Киеву 4,8 млрд грн не могут.

Стоит также отметить, что из этих почти 5 млрд грн непосредственно долги за газ – 2,5 млрд, остальное – штрафы и долги государства перед "Київенерго" (то есть деньги на льготников и субсидиантов, которые приходят с огромной задержкой).

Фактически киевская власть пытается надавить на "Нафтогаз" через Кабмин, неофициально в КГГА объясняют: правительство среди учредителей компании, и там должны понимать последствия – не будет газа, все местные жители, в том числе и чиновники, зимой просто замерзнут. Собеседники в "Нафтогазе" также неофициально отмечают: если оставить долг за "Київенерго", большая вероятность, что деньги просто не вернут. А простить 4,8 млрд грн не могут. Если так произойдет, к менеджменту компании возникнут серьезные проблемы.

И что, действительно зимой не будет отопления?

Скорее всего, до такой ситуации не дойдет. В любой момент КГГА может согласиться на требования "Нафтогаза" и взять на себя обязанность за несколько лет выплатить долги. Более того, вместе с обязательством платить они получат и право требовать. Или же "Нафтогаз" может согласиться на требование местных властей и требовать долги у "старой" компании. В любой ситуации, либо "Київенерго", либо новому КП "Київтеплоенерго" придется активизироваться и собрать с жителей столицы как минимум 2,5 млрд грн долгов.

Кстати, новые коммунальные законы позволяют делать это более эффективно. Например, согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах" уже через полгода на долги можно будет начислять пеню. Кроме того, как подробно писал OBOZREVATEL, исполнительная служба по решению суда может арестовать любое имущество должника, даже квартиру.