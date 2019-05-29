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/Новости экономики

"Требовали $100 тысяч": в Украине поймали "активистов" за вымогательство у Минэкологии

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Национальная полиция при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры разоблачила группу лиц, которые, прикрываясь деятельностью общественной организации "Стоп коррупции", требовали деньги у исполняющего обязанности государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов.

В частности, соответствующие лица получили 100 тысяч долларов за прекращение намеренно организованных ими ряда акций протестов с требованием уволить с должности указанного служащего, многочисленных обращений в правоохранительные органы по расследованию якобы совершенных служебных преступлений, говорится на сайте ГПУ.

Представители Генеральной прокуратуры подчеркнули, что на сегодняшний день двое организаторов преступления задержаны.

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Им инкриминируются действия, предусмотренные ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Также в суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Представители Генеральной прокуратуры подчеркнули, что на сегодняшний день двое организаторов преступления задержаны

Представители Генеральной прокуратуры подчеркнули, что на сегодняшний день двое организаторов преступления задержаны

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений передали в управление свыше 100 крупных объектов недвижимости.

"Среди больших объектов: две ТЭС во Львовской области, 100 объектов недвижимости в 18 областных центрах, которые принадлежат группе компаний "АИС", – заявил директор ведомства Антон Янчук.

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Место
Украина
Тег
Генеральная прокуратура Украины
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
А работать в (на) украине активисты не пробовали? Хотя о чем это я?! Ведь в (на) украине "активист" это одна из самых доходных профессий!
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леня зе
леня зе
во слепые котята начинают прозревать
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