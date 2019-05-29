"Требовали $100 тысяч": в Украине поймали "активистов" за вымогательство у Минэкологии

Национальная полиция при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры разоблачила группу лиц, которые, прикрываясь деятельностью общественной организации "Стоп коррупции", требовали деньги у исполняющего обязанности государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов.

В частности, соответствующие лица получили 100 тысяч долларов за прекращение намеренно организованных ими ряда акций протестов с требованием уволить с должности указанного служащего, многочисленных обращений в правоохранительные органы по расследованию якобы совершенных служебных преступлений, говорится на сайте ГПУ.

Представители Генеральной прокуратуры подчеркнули, что на сегодняшний день двое организаторов преступления задержаны.

Им инкриминируются действия, предусмотренные ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Также в суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Представители Генеральной прокуратуры подчеркнули, что на сегодняшний день двое организаторов преступления задержаны

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений передали в управление свыше 100 крупных объектов недвижимости.

"Среди больших объектов: две ТЭС во Львовской области, 100 объектов недвижимости в 18 областных центрах, которые принадлежат группе компаний "АИС", – заявил директор ведомства Антон Янчук.

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