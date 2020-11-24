Транша МВФ не будет, это нереально, – Милованов

Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что Украина не успеет получить транш Международного валютного фонда до конца 2020 года.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Транша не будет. Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет", – заявил Милованов.

Он убежден, что можно будет достичь договоренностей на рабочем уровне, что откроет доступ к заимствованиям у других структур.

"Это позитивный сигнал рынкам финансовым, что позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, по согласованным процентам", – сказал заместитель Андрея Ермака.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра финансов Юрий Драганчук заявил, что у МВФ есть несколько пунктов, которые вызывают вопросы к антикоррупционной реформе в Украине.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас напомнил, что помощь МВФ и Евросоюза будет зависеть от результатов борьбы с коррупцией.