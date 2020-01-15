Трамп взвинтил мировые цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок в среду, 15 января, выросли в ходе азиатских торгов из-за торговой войны США с Китаем.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,34 доллара за баррель, что на 0,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил на 0,2% – до 58,15 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Котировки Brent
ICE Futures
Котировки WTI
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals поднялась на 0,3% до 58,80 доллара за баррель.
Котировки Urals
Maanimo
По словам экспертов, позитивный настрой трейдеров ухудшился после появления информации о том, что США не планируют нового снижения пошлин для китайских товаров до президентских выборов в ноябре 2020 года.
В то же время фундаментальные факторы для нефтяного рынка говорят в пользу снижения цен в будущем с учетом сигналов избыточного предложения сырья.
Мировые цены на нефть и курс гривни – главное факторы, которые влияют на стоимость бензина и дизельного топлива. Это связано с тем, что Украина импортирует около 80% нефтепродуктов.
Позитивный настрой трейдеров ухудшился после появления информации о том, что США не планируют нового снижения пошлин для китайских товаров
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 января цена нефти Brent выросла до 71,13 доллара за баррель на новостях об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил до 65,46 доллара за баррель.
Резкий рост показала и российская нефть Urals, которая подорожала до 61,38 доллара за баррель.
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