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15 января • обновлено в 10:49
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Трамп взвинтил мировые цены на нефть

1.7т
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Цены на нефть эталонных марок в среду, 15 января, выросли в ходе азиатских торгов из-за торговой войны США с Китаем.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,34 доллара за баррель, что на 0,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил на 0,2% – до 58,15 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

Котировки WTI

Котировки WTI

ICE Futures

Новости
Нефть упадет до $10: в России забили тревогу из-за грядущего краха экономики

При этом цена российской нефти Urals поднялась на 0,3% до 58,80 доллара за баррель.

Котировки Urals

Котировки Urals

Maanimo

По словам экспертов, позитивный настрой трейдеров ухудшился после появления информации о том, что США не планируют нового снижения пошлин для китайских товаров до президентских выборов в ноябре 2020 года.

В то же время фундаментальные факторы для нефтяного рынка говорят в пользу снижения цен в будущем с учетом сигналов избыточного предложения сырья.

Мировые цены на нефть и курс гривни – главное факторы, которые влияют на стоимость бензина и дизельного топлива. Это связано с тем, что Украина импортирует около 80% нефтепродуктов.

Позитивный настрой трейдеров ухудшился после появления информации о том, что США не планируют нового снижения пошлин для китайских товаров

Позитивный настрой трейдеров ухудшился после появления информации о том, что США не планируют нового снижения пошлин для китайских товаров

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 января цена нефти Brent выросла до 71,13 доллара за баррель на новостях об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке.

  • Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил до 65,46 доллара за баррель.

  • Резкий рост показала и российская нефть Urals, которая подорожала до 61,38 доллара за баррель.

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Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Дональд Трамп
Место
Украина
Теги
Urals WTI Brent
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Федоров Федор
Федоров Федор
Цены выросли на 0,3 и 0,2 % а обосос в заголовке пишет "Трамп взвинтил цены"
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