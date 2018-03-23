Трамп подписал: Украина получит от США $620 млн

Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, который предусматривает $620,7 млн на помощь Украине из общих $1,3 трлн.

Американский глава был в недоумении из-за некоторых пунктов, однако все равно принял такое решение. Об этом сообщает Reuters.

"Но я сказал Конгрессу, что больше не буду подписывать такие законопроекты. Я не собираюсь делать это снова" – уточнил Трамп.

Кроме того, в своем микроблоге в Twitter он написал ранее, что возможно ветирует законопроект.

"Я рассматриваю возможность ветировать законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2018 год потому, что больше 800 тысяч участников мигрантской программы DACA полностью были забыты демократами (даже не указаны в законопроекте), а также из-за стены на границе, которая необходима для национальной безопасности, однако не полностью профинансирована", – отметил он.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Трампа и Конгресс США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на страну.

"Это не только мощный и своевременный сигнал, который в очередной раз показал неизменную двухпартийную поддержку развития Украины путем демократических преобразований, но и реальная практическая помощь по укреплению оборонного потенциала нашей страны, когда украинский народ защищает свою землю и свою независимость", – написал он в Facebook.

По словам украинского президента, самый эффективный способ остановить агрессора – это заверения его в готовности к достойной обороне и к отражению любого нападения.

"Как и последовательная позиция надежных союзников - это невидимый щит, который уменьшает аппетиты агрессора", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал "Обозреватель", в декабре Трамп подписал закон об оборонном бюджете на 2018 год. Согласно документу, Украине на помощь было предусмотрено $350 млн.

22 марта стало известно, что Конгресс США собирается выделить $250 млн на борьбу с российским влиянием. Кроме того, был представлен согласованный Сенатом и Палатой представителей закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год.