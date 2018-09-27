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МирСпорт

Данные клиентов ПриватБанка продавали в Telegram: подробности

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Менеджер Приватбанка в ровенском филиале учреждения продавал данные клиентов через Telegram.

Об этом говорится в решении Ровенского городского суда. Сообщается, что суд признал его виновным в несанкционированном перехвате или копировании информации в электронном виде.

Так, согласно решению, во время досудебного расследования правоохранительными органами были установлены неоднократные факты, когда ранее осужденный сотрудник, находясь на своем рабочем месте в отделении Приватбанка с помощью сети интернет, через мессенджер Telegram отправлял информацию о клиентах банка, которая является банковской тайной. Обвиняемый свою вину признал.

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Отмечается, что в то же время суд освободил обвиняемого от заключения, установив ему наказания с испытанием и испытательным сроком продолжительностью в один год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве под видом обмена валют орудовали мошенники, которые отбирали деньги у своих клиентов.

Читайте все новости по теме "Национализация ПриватБанка" на OBOZREVATEL.

Тема
Национализация ПриватБанка
Место
Украина
Объекты
УкраинаПриватБанкмошенникисоцсетиTelegram
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