Топ-чиновники "Укргаздобычи" поплатились за многомиллионную коррупцию

Из "Укргаздобычи" уволили двух чиновников, которых задержали сотрудники Генеральной прокуратуры по подозрению в коррупции.

"Директор по подготовке и транспортировке газа Александр Гордиенко и начальник механико-энергетического департамента Владимир Микитин были уволены из компании", – говорится на сайте крупнейшего добытчика природного газа в Украине.

Председатель правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко поблагодарил правоохранительные органы за активную помощь в очистке компании от недобросовестных сотрудников и схем.

"Если кто-то решил нажиться на УГВ нечестным путем – вы клиент правоохранителей, и никто никого защищать не будет. Мы активно сотрудничаем со следствием и будем принимать все законные меры, чтобы эти лица понесли справедливое наказание в случае, если их вина будет доказана", – резюмировал Прохоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ГПУ задержала двоих должностных лиц "Укргаздобычи", которые наладили схему получения 10% отката за государственный заказ.​

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Facebook Юрий Луценко

Facebook Юрий Луценко

​В частности, за сентябрь-декабрь Микитин и Гордиенко получили 16,8 млн гривен. При получении очередного "транша" в 9 млн гривен злоумышленники были задержаны. В процессе задержания чиновники "Укргаздобычи" попытались выбросить в окно кучи денег.