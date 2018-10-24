Тариф на газ: Гройсман рассказал, когда ждать нового повышения цены

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения не будет повышаться до конца отопительного сезона 2018-2019-го.

Такую информацию он озвучил во время очередного заседания Кабинета министров в среду, 24 октября, передает "Интерфакс-Украина".

"Начинают сейчас говорить, что либо в этом году, или в этом отопительном сезоне еще будет повышена цена газа в стране на 35%. Хочу четко сообщить, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет. Точка", - заявил премьер.

Он также подчеркнул тот факт, что Украина накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона. Таким образом ему ничего не угрожает, добавил Гройсман.

#Енергонезалежність. За 9 місяців цього року вже видобуто державними компаніями 15,45 млрд кубів газу, 24,85 млн тонн вугілля. У газосховищах накопичено 16,33 млрд кубів газу. Хочу всіх запевнити: на опалювальний сезон газу вистачить. pic.twitter.com/ILEmxHopdL — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 октября 2018 г.

Согласно информации приближенных к переговорному процессу источников OBOZREVATEL, в конце отопительного сезона (апрель 2019-го) украинцев ждет еще одно подорожания газа. При этом тариф повысят таким образом, чтобы украинцы платили на 20% меньше рыночной цены (для этого цены придется поднять примерно на 20-30%).

Уже в 2020 году. согласно договоренностей с МВФ, в Украине цены на газ для населения должны полностью сравнять с импортным паритетом. Новая цена будет зависеть от ситуации на мировом рынке.

Во время заседания Гройсман добавил, что принята накануне правительством программа субсидий позволит защитить всех украинцев, которые нуждаются в этом, а те "кто имеет невысокие доходы, уже имеют субсидии" и повышение их не коснется.

Также премьер подчеркнул, что одновременно с поднятием цены на газ правительство выделило 14 млрд грн на меры энергоэффективности - утепление домов, замену окон и модернизацию теплоносителей, что должно помочь на 60% сэкономить потребления тепла.

З наступного року впроваджуємо новий фонд енергоефективності. До нього з різних державних джерел та коштів європейських партнерів акумулюємо приблизно 14 млрд грн. Гроші підуть на утеплення багатоповерхівок, ОСББ, енергоефективні вікна, які дадуть до 60% економії споживання тепла — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября Кабинет министров во время внеочередного заседания единогласно принял решение повысить тариф на газ на 23,5%. Главная причина - настоятельная рекомендация со стороны МВФ. Без подорожания газа Украина бы не получила очередной кредитный транш и не смогла бы обслуживать госдолг.