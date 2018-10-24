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Тариф на газ: Гройсман рассказал, когда ждать нового повышения цены

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения не будет повышаться до конца отопительного сезона 2018-2019-го.

Такую информацию он озвучил во время очередного заседания Кабинета министров в среду, 24 октября, передает "Интерфакс-Украина".

"Начинают сейчас говорить, что либо в этом году, или в этом отопительном сезоне еще будет повышена цена газа в стране на 35%. Хочу четко сообщить, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет. Точка", - заявил премьер.

Он также подчеркнул тот факт, что Украина накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона. Таким образом ему ничего не угрожает, добавил Гройсман.

Согласно информации приближенных к переговорному процессу источников OBOZREVATEL, в конце отопительного сезона (апрель 2019-го) украинцев ждет еще одно подорожания газа. При этом тариф повысят таким образом, чтобы украинцы платили на 20% меньше рыночной цены (для этого цены придется поднять примерно на 20-30%).

Уже в 2020 году. согласно договоренностей с МВФ, в Украине цены на газ для населения должны полностью сравнять с импортным паритетом. Новая цена будет зависеть от ситуации на мировом рынке.

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Во время заседания Гройсман добавил, что принята накануне правительством программа субсидий позволит защитить всех украинцев, которые нуждаются в этом, а те "кто имеет невысокие доходы, уже имеют субсидии" и повышение их не коснется.

Тариф на газ: Гройсман рассказал, когда ждать нового повышения цены

Также премьер подчеркнул, что одновременно с поднятием цены на газ правительство выделило 14 млрд грн на меры энергоэффективности - утепление домов, замену окон и модернизацию теплоносителей, что должно помочь на 60% сэкономить потребления тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября Кабинет министров во время внеочередного заседания единогласно принял решение повысить тариф на газ на 23,5%. Главная причина - настоятельная рекомендация со стороны МВФ. Без подорожания газа Украина бы не получила очередной кредитный транш и не смогла бы обслуживать госдолг.

Читайте все новости по теме "Цена на газ" на OBOZREVATEL.

Тема
Цена на газ
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Объект
Украина
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
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Кучук Олександр
Кучук Олександр
Если выровнять цены на газ с мировыми ценами, тогда возникает вопрос - А на чем тогда зарабатывать, а если быть точным, воровать? Юлия Владимировна Тимошенко, прекрасно знает эту газовую кухню, не зря у нее титул Газовой Принцессы, не зря она говорит о понижении цены на газ с ее приходом. Юлия Владимировна думает, что и дальше будет возможность сидеть на газе. Нет Юлия Владимировна, не получится понизить цену на газ, есть один единственный путь, это начать подымать экономику страны что за собой влечет повышение пенсий, зарплат и других социальных выплат, все остальное это Ваши барыжнечны аферы. Следующий пункт, это убрать монополии, дальше все эти Ахметовы, Коломойские, Пинчуки, Григоришины, Грановские, Порошенки, Тимошенки, одним словом ОЛИГАРХАТ, должны стать бизнесменами и не заниматься через карманные партии, например: Радикальная партия, Самопомич, Свобода, и другие, или национализация их активов и продажа на новых условиях. Это так, коротко.
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rauschensky felix
rauschensky felix
такой вопрос: неужели это такая большая сумма, что укроинский премьер чего то должен обещать? я вот у себя в рашке даже не представляю сколько этот газ стоит.
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