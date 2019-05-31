Свыше $10 тысяч в год: многодетная мать раскрыла эффективный способ экономить на еде

Жительница Новой Зеландии Туи Марама Кинан за год сумела сэкономить больше 16 тысяч новозеландских долларов (10,4 тысячи долларов США) на еде.

Женщина начала охотиться вместе со своим мужем и полностью перестала покупать мясо, рыбу и мясные продукты в магазинах, сообщает "Лента.ру".

Кинан отметила, что вынуждена готовить для мужа и пяти дочерей. В какой-то момент она поняла, что тратит на мясо слишком много. После чего женщина научилась выслеживать и убивать дичь, а также свежевать, хранить и обрабатывать мясо.

"Мы тратим два доллара на пулю, которая принесет нам мяса на 600 долларов", – подчеркнула новозеландка.

Иногда Кинан берет с собой дочерей, и они устанавливают ловушки на поссумов. Мясо грызунов продают на корм домашним животным.

Если семья не успевает доесть мясо, новозеландка выменивает его у друзей и родственников на овощи, орехи и мед.

За год на еде удалось сэкономить больше 10 тысяч долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине скоро стоимость ранних овощей пойдет на спад из-за увеличения предложения отечественной продукции.

"В мае как раз сильнее всего снижаются цены, потому что увеличивается предложение отечественной продукции. Пока по некоторым позициям присутствует импорт, но в мае почти весь импорт по ранней продукции вытеснит отечественное производство… К тому же в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы", – сообщила представительница оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

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