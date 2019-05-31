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Свыше $10 тысяч в год: многодетная мать раскрыла эффективный способ экономить на еде

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Жительница Новой Зеландии Туи Марама Кинан за год сумела сэкономить больше 16 тысяч новозеландских долларов (10,4 тысячи долларов США) на еде.

Женщина начала охотиться вместе со своим мужем и полностью перестала покупать мясо, рыбу и мясные продукты в магазинах, сообщает "Лента.ру".

Кинан отметила, что вынуждена готовить для мужа и пяти дочерей. В какой-то момент она поняла, что тратит на мясо слишком много. После чего женщина научилась выслеживать и убивать дичь, а также свежевать, хранить и обрабатывать мясо.

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"Мы тратим два доллара на пулю, которая принесет нам мяса на 600 долларов", – подчеркнула новозеландка.

Иногда Кинан берет с собой дочерей, и они устанавливают ловушки на поссумов. Мясо грызунов продают на корм домашним животным.

Если семья не успевает доесть мясо, новозеландка выменивает его у друзей и родственников на овощи, орехи и мед.

За год на еде удалось сэкономить больше 10 тысяч долларов

За год на еде удалось сэкономить больше 10 тысяч долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине скоро стоимость ранних овощей пойдет на спад из-за увеличения предложения отечественной продукции.

"В мае как раз сильнее всего снижаются цены, потому что увеличивается предложение отечественной продукции. Пока по некоторым позициям присутствует импорт, но в мае почти весь импорт по ранней продукции вытеснит отечественное производство… К тому же в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы", – сообщила представительница оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

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Место
Новая Зеландия
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