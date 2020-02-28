Мэры Днепра и Киева Борис Филатов и Виталий Кличко обвинили во вранье главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, который заявил, что в их городах якобы "ничего не делается и все в разваленном состоянии".

Дискуссия разгорелась в студии "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 28 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, Филатов задал нардепу вопрос, когда на города начнут выделять хоть какие-то средства. Арахамия тут же начал оправдываться.

Филатов и Кличко поймали Арахамию на вранье Скриншот из видео

"Почему все говорят, что забирают их деньги и молчат, что по многим статьям – инфраструктура, образование – значительно больше в эти регионы пошло? В этим городах сплошные ямы, дороги никто не делает, все в разваленном состоянии, парки не делаются", – выдал "слуга".

"Уважаемая аудитория, он стоит сейчас и врет! У людей есть монобольшинство. Вы должны были это принять вчера! Никто не спорит, что у вас есть штаб. Но это как у Иммануила Канта "вещь в себе". Штаб есть, но о нем никто не знает", – ответил ему Филатов.

Филатов и Кличко поймали Арахамию на вранье Скриншот из видео

"Я в отличие от вас, которые видосики пилят и на самокатах катаются, а я по подвалам лажу каждый день", – возмутился мэр Днепра.

Филатов и Кличко поймали Арахамию на вранье Скриншот из видео

"Никто не умаляет заслуги мэров. Но у вас же вся реклама приватизирована наружная", – продолжил Арахамия.

В этот раз не сдержался Кличко. "Напишите официальный запрос. Какая реклама у нас приватизирована? я об этом ничего не знаю", – возмутился мэр Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филатов осадил в прямом эфире министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.

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