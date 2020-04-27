Судно-строитель "Северного потока-2" вернется в Россию

Способное достроить "Северный поток-2" судно-трубоукладчик "Академик Черский" вновь кардинально поменяло планы – теперь оно возвращается в дальневосточный порт Находка, откуда вышло зимой.

О том, что корабль направляется именно в Находку, свидетельствуют данные на портале Myshiptracking от 26 апреля.

Интересно, что после Египта "Академик Черский" в качестве финального пункта назначения указывал шотландский порт Абердин. А сегодня судно изменило пункт прибытия, указав Находку. Туда оно должен прибыть 1 июля.

Отметим, что сейчас корабль проходит Ла-Манш. То есть после объявления о смены курса на Египет неделю назад (тогда судно находилось около Канарских островов) оно продолжило движение к месту строительства газопровода в Балтийском море, а не вернулось в Средиземное море.

Не исключено, что постоянные изменения маршрута – это "запутывание следов" с непонятной пока целью.

Судно "Академик Черский" изменило маршрут Газпром флот

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе судно "Академик Черский", с помощью которого Россия собирается достроить в обход Украины газопровод "Северный поток-2", начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся