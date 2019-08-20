Дело с хищением "семьи Януковича": суд принял новое решение по Клименко

В Киеве Печерский районный суд заочно взял под стражу бывшего председателя Государственной налоговой службы Украины (министра доходов и сборов Украины) Александра Клименко.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, 19 августа следственный судья удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора. Отмечается, что ГПУ завершила расследование по делу Клименко 21 апреля 2017 года.

"В настоящее время идет процесс ознакомления стороны защиты подозреваемого с материалами уголовного производства... С целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не появились в судебное заседание для защиты интересов своего клиента", – утверждает ГПУ.

Клименко подозревают в участии в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступления небольшой тяжести в сфере служебной деятельности. Ему предоставили адвоката из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Александр Клименко ukranews.com

По данным ГПУ, экс-министр в 2012-2013 годах, "находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере путем незаконного возмещения из госбюджета НДС на счета 3 фиктивных предприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января 2018 года сотрудники АРМА, выполняя постановление Печерского суда, пытались принять в управление квартиру Клименко.

3 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева запретил Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) совершать любые действия касательно арестованного имущества Клименко.

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