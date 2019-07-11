Суд ЕС внезапно снял санкции с Януковича: что происходит

Суд Европейского Союза отменил санкции ЕС, продленные для экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в 2016-2017 годах, а для его соратников – продленные в 2018 году.

Соответствующее решение было принято Судом ЕС в четверг по результатам рассмотрения жалоб бывших высокопоставленных чиновников, передает "Интерфакс-Украина".

Среди подавших жалобу – Виктор Янукович, его сын Александр, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер-министр Сергей Арбузов, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем Пшонка и экс-глава администрации президента Андрей Клюев.

Подчеркнем, что решение касается санкций, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов. Действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и остаются в силе.

Отмечается, что указанные политики были впервые включены в 2014 году в список лиц, подлежащих замораживанию средств. Основанием стало то, что они подлежали уголовному преследованию в Украине по поводу растраты украинских государственных средств и их незаконного перевода за пределы страны.

С Януковича сняли санкции

"Решение о замораживании средств в отношении этих лиц неоднократно продлевалось на один год на том основании, что украинские власти привлекали их к уголовной ответственности за незаконное присвоение государственных средств или активов. Они подали иски в Генеральный суд, оспаривая действия (ЕС), продлевающие замораживание их средств в 2016 и 2017 годах в том, что касается Виктора Януковича и одного из его сыновей, а в 2018 году в отношении других лиц, на том основании, что, в частности, Совет не выполнил критерии включения в перечень. Согласно сегодняшнему решению, Генеральный суд поддерживает действия украинцев, отменяя ограничительные меры, принятые против них в течение этих периодов", – сказано в сообщении.

Ранее о случившемся предупреждали в Генеральной прокуратуре Украины. На своей странице в Facebook об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"В ближайшее время судом ЕС могут быть вынесены решения по искам В.Януковича, А.Януковича, А.Клименко, С.Арбузова, В.Пшонки, А.Пшонки и А.Клюева об отмене санкций ЕС, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов", – написала Сарган.

Она подметила, что снятие санкций никак не повлияет на ход расследований, которые ведутся украинскими правоохранителями против упомянутых лиц.

Сарган также добавила, что действующие санкции против 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 года и останутся в силе.

"По результатам судебных решений и их анализа будет более подробная информация", – резюмировала пресс-секретарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта Европейский Союз на один год продлил ограничительные меры против беглого экс-президента Виктора Януковича и его соратников.

15 марта к таком решению присоединилось и правительство Канады.

Позже стало известно, что в странах ЕС осталось очень мало денежных активов Януковича. В Швейцарии же отчитались о значительных цифрах.

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