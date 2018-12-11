Субсидии по-новому: Минэнерго предлагает сократить нормы на газ и тепло в Украине

Министерство энергетики и промышленности Украины разработало проект решения о снижении нормативов на газ, воду и отопление. Если документ примут, размер субсидий значительно снизится.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Коммунальная скидка предоставляется на норматив социального потребления. Если тратить меньше этой нормы, то в следующем году сэкономленные деньги можно будет получить "на руки". Снижение нормативов будет стимулировать украинцев с субсидиями экономить. На данный момент субсидианты тратят значительно больше, чем семьи без скидок.

К примеру, сейчас на отопление одного квадрата субсидиантам выделяют 4,5 кубометра газа. На дом площадью 60 кв.м – 270 куб. м газа в месяц. Новая норма – 4 кубометра на квадрат и 240 на дом с указанной площадью.

Субсидии в Украине pixabay.com

Также хотят снизить норму и на централизованное отопление. Сейчас – 0,0431 Гкал на квадратный метр (зависимо от региона и сезона используется коэффициент). В Минэнерго предлагают норматив сократить до 0,0388 Гкал на квадрат.

Норматив на воду хотят сократить с 2,4 до 2 кубометров на человека. Для семьи из трех человек, если не сократить потребление, самостоятельно придется платить за 1,2 кубометра холодной воды. Стоит отметить, что такое предложение Минэнерго накануне монетизации субсидий может привести к тому, что украинцы смогут меньше "заработать" за счет экономии коммунальных услуг. Правда, и в "Нафтогазе", и в профильной комиссии соглашаются: нормативы для субсидиантов действительно завышены. Более того, на данный момент семьи с субсидиями тратят газа примерно в 1,8 раза больше, чем семьи без скидок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине количество субсидиантов может увеличиться из-за подорожания газа. Так, с 1 ноября газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Премьер Владимир Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.