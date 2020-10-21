Строитель 'Северного потока-2' сказал, по кому больше всех ударят новые санкции США

Расширение США санкций в отношении российского газопровода в обход Украины "Северный поток – 2" затронут деятельность более 120 компаний из 12 стран Европы.

Об этом сообщили российскому пропагандистскому агентству ТАСС в пресс-службе компании – оператора проекта.

"Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта "Северный поток – 2", оказывают влияние на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов. Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы", – пояснили в компании.

В то же время оператор не стал комментировать потенциальные последствия новых санкций для компаний, участвующих в проекте.

В Nord Stream 2 AG выразили надежду на скорейший ввод газопровода в эксплуатацию.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше двух месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября Государственный департамент США заявил о том, что санкции в отношении "Северного потока-2" распространят и на компании, которые помогали кораблям, участвующим в строительстве газопровода.

Позже появилась реакция Кремля на новые санкции.