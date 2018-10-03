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МирСпорт

''Задолбали!'' Сеть возмутил нескончаемый поток проблем в Крыму

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Жители Крыма массово жалуются в сети на последствия окупации. Одни возмущенны постоянным отключением воды без предупреждения, другие - за неубранный мусор в городах, а третьи бунтуют из-за повышения цен в магазинах.

На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым. Она также прикрепила скриншот с комментариями.

"Керчь. Вот почему нет воды, а?", - написала она.

В паблике "Подслушано Керчь" аноним написал: "Всем добрый вечер. Кто-нибудь в курсе, почему нет воды по ул.Орджоникидзе? Целый день ждем и все никак." Другой житель оккупированного Крыма тоже задал вопрос в паблике: "Народ, почему воды нет? Район Аршинцево, задолбали".

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Пользователи отвечали, что это происходит, потому что, в Симферополе висит российский флаг. Некоторые писали, что всю воду выпили.

"Потому что, над Симферополем не флаг висит, а какая то тряпка. Заменят на нормальный двуцветный флаг - появится вода, да и много чего еще. Ну, неужто так тяжело понять? Ну, тупые...", "Так всем же известно кто выпил, если в кране нет воды. Ах да, ещё можно бандеровцев обвинить, что канал перекрыли", - написали комментаторы.

''Задолбали!'' Сеть возмутил нескончаемый поток проблем в Крыму
''Задолбали!'' Сеть возмутил нескончаемый поток проблем в Крыму

"Симферополь. Центральный универмаг ("Сильпо"), уютно и хорошо - самый центр города", - написала блогер RoksolanaToday&Крым, обратив на ситуацию с мусором в Крыму.

Пользователь написал, что кадры на фото напоминают взрыв: "Взорвалось что-то?"

''Задолбали!'' Сеть возмутил нескончаемый поток проблем в Крыму

Блогер также обратила внимание на Евпаторию. Несмотря на то, что Крымский мост открыли для больших грузов цены на полустрове уже взлетели.

"Евпатория. Эффект моста", - прокомментировала ситуацию RoksolanaToday&Крым.

В паблике "Евпатория Подслушано и Подсмотрено" аноним написал: "Полна чудес, страна моя родная! Первый день, как открыли проезд по мосту для большегрузов, а хлеб уже подорожал с 23 руб. до 31 руб."

Комментаторы обратили внимание на пост и ответили, что Путин не соврал, переживать не стоит.

"Ну... Цены поменялись? Поменялись! Путин не соврал? Не соврал! Так почему кипишь то? Гы... Похлопаем в ладошки ржущим искандерам!" - написал пользователь Чахлик Невмирущий.

''Задолбали!'' Сеть возмутил нескончаемый поток проблем в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму местные жители признали, что после российской аннексии на полустрове появились огромные проблемы с работой. В частности, они указывают, что заработать можно лишь во время туристического сезона.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
КрымУкраинаРоссиясоцсетиTwitter
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pompadur marselina
pompadur marselina
Набор каких то нелепых обвинений то ли в адрес флага, то ли упрек собственной криворукости и бездействия! В моем в городе вода холодная и горячая- бесперебойно,а если и бывают какие то отключения раз в полгода, то есть номер аварийной службы- они все знают и толково обьяснят.И флаг висит у нас тоже россиийский! И цены растут как везде,работайте- и воздастся вам по делам вашим! Если крымчане- бестолочи, то им не помогут даже инопланетяне! А если это провокация укрожопых нациков,то пусть остается на их дырявой совести!
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