На оккупированной территории Донецкой области террористы превратили жизнь местных жителей в ад – цены высокие, зарплаты не платят, а на блокпостах могут и вовсе отобрать последнее.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пользователь Maxim Iali после того, как ехал в Киев поездом из Мариуполя и пообщался с одним из жителей "ДНР". Он отметил, что 60-летний мужчина, который живет в оккупации, поддерживает Украину.

"Еще раз услышал от очевидца про то, какие 7 кругов ада ожидают жителей оккупированных территорий при пересечении блокпостов... "Стоит бочка, куда эти ублюдки бросают все, что им понравится из сумок пассажиров: сигареты, мясо, колбаса, водка и т.д. Стоят откровенные ублюдки, выродки...", – сказано в сообщении.

Мужчина признал, что ненавидит оккупантов, поскольку в 2014-2015 гг. еще работая в интернате, не получал больше года ни копейки зарплаты и был вынужден искать хоть какой-то металлолом, чтобы сдать и купить еду.

Maxim Iali добавил, что также житель "ДНР" рассказал, как его "шманают" уже на украинском блокпосте – рэкет с сигаретами и продуктами имеет место под предлогом, что они произведены в "республике"

"Отдельно шокировали цены на продукты. Помидоры – 200 р. (80 грн). Даже в Киеве в 2 раза меньше... Если кратко – овощи, которые обходными путями все-таки ещё туда попадают, стоят минимум в 2 раза больше, чем в соседнем Марике (120 км). Ну а остальное – отвратительного качества. Даже схему придумали – пару месяцев продавали "молочку " белорусскую. Людям понравилось, начали брать. Ну а потом начали двигать дерьмо, с названием "белорусская", а читаешь адрес – произведено в Донецке", – рассказал пользователь.

Отмечается также, что пенсии в оккупации повысили до 4 тыс. рублей – 1600 грн, и это еще "не худший вариант".

"За проезд из Донецка до Мариуполя - 450 грн в один конец... Поэтому и не оформляет пенсию в Украине: "Что мне останется, если за дорогу в два конца 900 грн? Смысл?", – пояснил пользователь.

"ДНР"

Он заключил, что на оккупированной территории люди устали от войны.

"Несмотря на поддержку Украины и проукраинскую позицию, в голове "винегрет" штампов российской пропаганды... Ясно, что за вечер их развеять невозможно... Эмоции зашкаливали... И это человек с высшим образованием, управленческим опытом и т.д. А что творится в головах простых жителей ОРДЛО? И сколько времени понадобится, чтобы обратно "вправить" им мозги? А ведь это 3,5 млн граждан, которые после возвращения получат право голоса... За кого они будут голосовать и винить во всех грехах?" – заключил пользователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети продемонстрировали, как "русский мир" повлиял на цены в террористической "ДНР". Проект "Инфорпост", который рассказывает о жизни в оккупации на Донбассе, сравнил стоимость отдельных товаров в Украине и в ОРДЛО. Разница оказалась весьма существенной.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!