Под угрозой все: в Украине вспыхнуло новое мошенничество с картами

В преддверье новогодних праздников вновь активизировались мошенники, которые выманивают у украинцев миллионы гривен. В основном работают через SMS-сообщения и аферы с банковскими картами. За декабрь злоумышленники провернули несколько как новых, так и уже давно проверенных схем.

Подробнее о том, как обманывают украинцев, и как не попасться на уловки мошенников – читайте в OBOZREVATEL.

Наживаются на доверчивых

В начале декабря жителям Украины начали приходить SMS-сообщения о том, что им на мобильный счет зачислено 259 000 грн. А дальше указан номер телефона, на который нужно перезвонить, чтобы якобы узнать подробности и оформить свой "выигрыш".

Из украинцев выманивают деньги "РБК"

Дальнейшая картина происходящего довольно банальна. Вы звоните по указанному номеру, где автоответчик просит вас четко и внятно назвать все данные о вас: ФИО, дата рождения, точный адрес проживания.

Через несколько дней вам перезванивают для уточнения данных паспорта, его номер и код ИНН. Все это естественно нужно для того, чтобы получить "выиграш".

После этого мошенники воруют с помощью функции онлайн-замены SIM, а затем звонят с вашего номера на горячую линию банка, получают доступ к онлайн-банкингу, а там они могут делать с вашим банковским счетом все, что угодно.

Доказать, что кто-то мошенническим способом снял со счета деньги или набрал кредитов довольно сложно, ведь мошенники даже используют для звонков ваш ранее записанный голос.

Как стало известно, "разводом" украинцев занимается некая компания под названием "7-Бажань". Она же уже светилась в новостях об аферах еще в феврале 2019 года, тогда пострадали преимущественно днепряне, когда пользователям разных мобильных сетей пришла SMS-рассылка с текстом: "Ваш статус "Переможець"! Ми готові вручити 259 000 грн! Тел (044) 503-33-35".

Как видим, сумма выигрыша осталась та же, только номер поменялся.

О более новом способе развода доверчивых граждан ранее подробно писал OBOZREVATEL. Суть схемы заключается в том, что вас поджидают прямо возле банкоматов и обманным путем заставляют отдавать якобы украденные деньги.

Так в Киеве пенсионерку "развели" на 500 грн. Пожилая женщина пошла к банкомату возле торгового центра снять пенсию. Возле банкомата стояло несколько человек. Когда подошла ее очередь, она заметила, что молодой человек, который снимал деньги перед ней, забыл карту. Она окликнула его, он уже отошел на несколько метров. Он крикнул ей, чтобы она вытащила карточку, а то банкомат ее сейчас проглотит. Она так и сделала.

Банкомат etcetera.media

Пока женщина вставляла свою карточку сзади вдруг раздался возмущенный голос молодого человека: "А где мои деньги? Вы их сняли!" Пенсионерка ничего не могла понять. Тут же появилась женщина, которая заявила, что стояла неподалеку и все видела.

Мошенники с двух сторон нависли на пенсионерку и грозили вызвать полицию, испугавшись, женщина отдала 500 гривень.

На днях, 22 декабря, Киберполиция Украины сообщила о поимке местного жителя города Днепр, который дублировал банковские карты граждан и снимал с них деньги. За полгода он завладел более чем 1 миллионом гривен граждан.

Для этого злоумышленник заказал более сотни карт, которые не имели идентификатора пользователя, то есть выступали "белым пластиком". В дальнейшем он использовал эти карточки для дубляжа оригинальных карт граждан.

Преступная схема выглядела так: при использовании банкомата, он имитировал возникновение проблемы и пропускал к банкомату следующего пользователя. Перед этим злоумышленник проводил специальные манипуляции с банкоматом, которые позволяли копировать карточку следующего пользователя. Затем получал доступ к банковским картам граждан.

Также он менял финансовый номер телефона на свой, что позволяло управлять системой интернет-банкинга потерпевшего. Это позволило не только похищать имеющиеся на карточках средства, но и увеличить кредитные лимиты на счетах пострадавших лиц и оформлять онлайн-кредиты.

Банкомат

В "тренде" остаются и другие методы развода, когда вам приходит SMS-сообщение, в котором указано, что ваша банковская карта заблокирована. Там же указан номер, позвонив на который вы сможете решить "проблему". Далее вы называете якобы оператору банка номер карты, срок ее действия и код с SMS-сообщения, после чего вы обнаруживаете пропажу личных средств из карты.

Кроме того, злоумышленники начали подделывать SMS-оповещения от банков. Покупая товары из рук через популярные онлайн-платформы, мошенники отправляют липовые сообщения о зачислении средств на вашу банковскую карту, после чего продавец передает им товар. Но после проверки счета оказывается, что денег на карте нет.

Новые/старые схемы

Заместитель директора ЕМА Олеся Данильченко в комментарии OBOZREVATEL рассказала, что описанные схемы действительно существуют, но масштабы довольно малы, если вообще не сводятся к одиночным случаям.

"Что касается записи голоса, я такого не слышала, возможно есть уже и такие способы мошенничества, но до меня такой информации не доходило. Да, личные данные выманивают, но что касается идентификации по голосу, то есть только распознавание по номерам. Второй случай, с вымоганием денег у банкоматов, у нас есть данные только по одному посту в соцсети, а больше о таких случаях тоже ничего неизвестно", – говорит она.

Схема, которую использовал пойманный Киберполицей злоумышленник, тоже не до конца понятна. Данильченко говорит, что вероятнее всего речь идет о скимминг-устройстве, которое копирует данные магнитной полосы на карте.

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"Тут ничего нового нет, это давняя история, и мы всегда говорим людям, что нужно прикрывать номерную панель при вводе PIN-кода. Потому что просто копирование магнитной полосы неинтересно, им нужен PIN-код, чтобы после копирования данных карт, можно было проводить операции", – объясняет эксперт.

По словам Данильченко, наиболее распространенной схемой мошенничества остается именно скимминг, а также подмена банковских номеров.

"Самой основной проблемой, по которой к нам обращались из банков, это подмена банковских номеров. Мы всегда просим обращать внимание на номер, чаще всего копируются те номера, которые указаны, как контактные номера на сайтах финансовых учреждений. Но эти номера используются только, как входящие, банки никогда не будет с него звонить. Насколько это масштабно, пока сказать не могу, но обращения с банков у нас были", – сообщили в ЕМА.

По словам эксперта, чаще всего такие звонки идут из неподконтрольных Украине территорий "Л/ДНР", это основной источник проблем, и от их же схем страдают в Белоруссии и России. В связи с этим, людям рекомендовали говорить на украинском, если у них возникали подозрения, что по ту сторону с ним разговаривает мошенник.

Из украинцев выманивают деньги "РБК"

"Учитывая, что большинство таких звонков поступает с оккупированных территорий, где есть сложности с использованием украинского языка, мы советовали людям говорить на украинском, и таким образом спугивать мошенников. А здесь мне позвонили и сами начали разговор на украинском из-за чего создается впечатление, что тебе звонят из госчуреждения. Я в первые секунды даже сама поверила. На это тоже нужно обращать внимание", – рассказала она.

Помимо этого, Данильченко напомнила о давней схеме с установкой специальной панели, которая задерживает снимаемую вами наличку внутри банкомата.

"Накануне новогодних праздников вновь активизируется такой вид мошенничества, как "кештрепинговые" накладки. В этот период украинцы больше снимают наличные средства, поэтому злоумышленники прибегают к использованию самодельных пластин, в которых застревает наличка. Это раньше активно использовалось, и сейчас мы об этом уже подзабыли", – отметила она.

"Кештрепинговая" накладка kyiv.gp.gov.ua

Как не попасться и что делать, если деньги все же сняли

В первую очередь, что необходимо для себя уяснить, так это то, что банк никогда не будет спрашивать у вас дополнительную информацию о карте или личные данные: "Даже если банк звонит вам, чтобы проверить какую-то операцию, то это связано с тем, что банк ее видит, он знает к какому клиенту он звонит, по какой карте идет операция, вся эта информация у него есть. Если начинают спрашивать информацию не о проводимой операции, а данные карты, это признак того, что вам звонят мошенники", – говорит Данильченко.

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Если по какой-то причине вы все же сообщили свои данные мошенникам, но быстро сообразили, что сделали ошибку, стоит немедленно заблокировать свою карту. Для этого вы можете позвонить в ваш банк, но быстрее это можно сделать через онлайн или мобильный банкинг.

"Если деньги все же успели снять, моя рекомендация – идти писать заявление в киберполицию. В конце 2017 года у департамента забрали полномочия по расследованию интернет-преступлений и передали эту функцию уголовному розыску. Но у них нет соответствующего уровня подготовки и возможностей, которые есть у Киберполиции, и, по сути, дела "спускали на тормоза" на протяжении двух лет. И вот с ноября 2019 года им вернули эту функцию, и есть надежда на то, что расследования будут проводится эффективнее", – сказала Данильченко.

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