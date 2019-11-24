Германия развязала руки России с помощью "Северного потока-2": озвучены последствия

Решение Бундестага в пользу российского газопровода "Северный поток-2" создает правовой прецедент, который в дальнейшем смогут использовать сторонники сотрудничества с Россией.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут эксперты Центра глобалистики "Стратегия XXI". По их мнению, своим решением немецкие депутаты фактически выбивают почву из-под ног у законодательных инициатив, которые направлены на сдерживание российского проекта.

"Вследствие внесенных Бундестагом изменений в закон, выглядит так, что "Северный поток-2" выводится из-под действия обновленной ЕС газовой директивы. Немецкое законодательство превалирует над европейским. Это можно толковать так, что проект считается уже выполненным с момента осуществления инвестиции, тоесть до 23 мая текущего года, когда в ЕС окончательно было принято обновление директивы", – сказано в материале.

Таким образом, по этой логике, директива ЕС может быть применена к "Северному потоку-3", но никак не ко второму, потому что инвесторы уже потратили деньги. И теперь якобы никто не вправе препятствовать их бизнесу, потому что они должны вернуть свои капиталовложения.

"Северный поток-2"

"Никакие резоны энергетической безопасности, безопасности поставок, коррупции, мол, не имеют силы. Деньги превыше всего, инвестиция должна быть защищена, все остальное — дискриминация бизнеса. Это лишь одно из толкований. Есть и другие. В целом можно констатировать, что разница в толкованиях зависит от того, кто толкует – сторонник или противник российских потоков", – пишут авторы.

При этом даже в самом Бундестаге нашлись силы, которые активно протестуют против таких вопиющих уступок России. Однако их мнение в расчет не принимается, а у правительства Ангелы Меркель собственной ярко выраженной политики нет.

"Также остается непонятной роль правительственного уполномоченного по вопросу транзита газа через Украину Георга Графа Вальдерзее, который только что и успел ознакомиться с позицией "Газпрома" относительно этого", – отмечают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 ноября парламент Германии принял поправки к газовой директиве Европейского союза, которые обяжут владельцев газопровода "Северный поток-2" привести его к требованиям ЕС.

8 ноября парламент Германии провалил голосование о смягчении Газовой директивы для российского "Северного потока-2".

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