Как будут работать на Пасху "Новая почта" и банки: появился график

Стал известен график работы в Украине отделений "Новой почты" и банков в течение Пасхальных праздников.

Согласно сообщению центрального офиса "Новой почты", 18 апреля все отделения компании и курьерская служба доставки будут функционировать по обычному графику субботы. То есть с 9:00 и до 18:00. На Пасху, 19 апреля 2020 года, у компании "Новая почта" – выходной. Не будут работать ни отделения, ни адресная доставка.

"В понедельник, 20 апреля – все службы логистического оператора будут функционировать по субботнему графику с 9:00 до18:00", - рассказали в компании.

В свою очередь, Национальный банк Украины также обнародовал график выходных дней в банковской системе. Согласно предоставленной информации – 20 марта будет выходным.

"Банковская система в 2020 году будет работать согласно общего графика праздничных и выходных дней в Украине", - уточнили в НБУ.

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