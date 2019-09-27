США ударили жесткими санкциями по Кастро и его семье: что произошло

Администрация Соединенных Штатов ввела санкции против лидера правящей Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро.

Ограничительные меры были применены за военную поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает "Укринформ".

"Со времени пребывания на посту первого секретаря вооруженных сил Кубы, Кастро несет ответственность за действия Кубы в поддержку бывшего режима Мадуро в Венесуэле путем насилия, запугивания и репрессий", – заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

Он отметил, что Кастро причастен к грубым нарушениям прав человека в Венесуэле, включая пытки, которые стали практикой военных и разведывательных служб Мадуро.

При этом под санкции попали и дети Кастро – Алехандро Кастро Эспин, Дебора Кастро Эспин, Мариэлла Кастро Эспин и Нильси Кастро Эспин.

Администрация США ввела санкции против лидера правящей Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале этого года США ввели новые санкции против нефтяной промышленности Венесуэлы, но некоторые компании продолжают снабжать страну топливом из Индии, России и Европы.

В частности, ряд стран обходит американские санкции, и Вашингтон это не устраивает. С Мадуро продолжают сотрудничать Индия, Россия и страны Европы. Одни лишь покупают сырье, а другие отправляют Каракасу нефтепродукты, которыми разбавляется тяжелая венесуэльская нефть.

7 марта стало известно, что США могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывести деньги за рубеж.

19 марта Соединенные Штаты ввели санкции в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven. Под ограничительные меры попал и ее руководитель Адриан Антонио Пердомо Мата.

Одновременно с этим Вашингтон исключил из санкционных списков по Каракасу 12 физических лиц, связанных с владельцами венесуэльского телеканала Globovision Раулем Горрином и Густаво Пердомо.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!