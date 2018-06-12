США снова ударили по России: кто пострадает из-за новых санкций

США снова Новые санкции США против России: кто попал в списки против России. На этот раз под удар попали компании Digital Security, "Дайвтехносервис" и научно-исследовательский институт "Квант", которые подозревают в кибератаках. Ограничения наложены и на три физических лица: Олега Чирикова, Владимира Каганского и Александра Трибуна из "Дайвтехносервиса".

Что о них известно - в материале OBOZREVATEL.

Digital Security - консалтинговая компания в области информационной безопасности. Среди ее клиентов: "Почта России", Сбербанк, "Башнефть", ИТАР-ТАСС и другие крупные российские компании и госпредприятия.

"Дайвтехносервис", судя по размещенной на ее сайте информации, специализируется на всех видах водолазного оборудования, средствах обеспечения водолазных, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, водолазного снаряжения и инструмента.

В 2014 году компания получила от ФСБ 2,8 млн рублей за поставку 16 индивидуальных станций гидроакустической связи, произведенных в США компанией Ocean Technology Systems.

На сайте компании значится, что крупнейшими клиентами "Дайвтехносервиса" являются Министерство обороны России, пограничные части ФСБ РФ, Рособоронэкспорт, Госморспасслужба России и т.д. В 2015 году размер госзаказа составил около 1,2 млрд руб., в 2016 и 2017 годах – примерно по 100 млн рублей.

Владимира Каганского Минфин США называет владельцем "Дайвтехносервиса", гендиректором компании является Александр Трибун, а Олег Чириков занимает позицию руководителя отдела продаж.

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"Квант" занимается разработкой и обслуживанием электронно-вычислительных средств и комплексов специального и гражданского назначения. В частности, проводит поисковые и прикладные научные исследования в области создания электронно-вычислительной техники, техники связи и телекоммуникаций, проводит работы, связанные с созданием средств защиты информации и так далее.

Минфин США полагает, что научно-исследовательский институт контролируется ФСБ.