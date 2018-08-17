"США использовали": Трамп нанес новый удар по Турции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сократит расходы на Турцию.

"Турция много лет использовала США", – пишет Трамп в Twitter.

При этом американский лидер напомнил, что Анкара удерживает на своей территории гражданина США Эндрю Брансона.

"Они удерживают нашего замечательного христианского пастора, который представляет нашу страну как большой заложник-патриот. Мы ничего не заплатим за освобождение невиновного человека, но мы сократим расходы на Турцию" – резюмировал Трамп.

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 августа 2018 г.

Напомним, что с начала августа курс турецкой лиры обрушился на фоне заявления американского президента Дональда Трампа о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий с 25 до 50%. После этого национальная валюта Турции подешевела на 14 %, а с начала года – более чем на 40%.

Также с 1 июня США ввели пошлины на сталь и алюминий из Европейского Союза, Мексики и Канады. Кроме того, импортные пошлины – 25% для стали и 10% для алюминия – действуют в отношении продукции из Китая, Российской Федерации, Японии и других стран. Позже в ЕС заявили о намерении ввести ответные меры на пошлины США.

Как писал OBOZREVATEL, Эрдоган призвал своих граждан не обращать внимания на рекордное падение курса лиры по отношению к доллару на фоне финансового потрясения.

Кроме того, Турция значительно повысила таможенные пошлины на ряд товаров, импортируемых из Соединенных Штатов.