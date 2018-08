"США использовали": Трамп нанес новый удар по Турции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сократит расходы на Турцию.

"Турция много лет использовала США", – пишет Трамп в Twitter.

При этом американский лидер напомнил, что Анкара удерживает на своей территории гражданина США Эндрю Брансона.

"Они удерживают нашего замечательного христианского пастора, который представляет нашу страну как большой заложник-патриот. Мы ничего не заплатим за освобождение невиновного человека, но мы сократим расходы на Турцию" – резюмировал Трамп.

