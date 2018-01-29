США готовят новый удар: стало известно о радикальном шаге против России

В Конгрессе Соединенных Штатов предложили заблокировать активы российских банков в рамках санкций из-за вмешательства Кремля в американские выборы.

Об этом сообщает "Лайф.ру".

В частности, в Палату представителей Конгресса США был внесен законопроект о принятии специального "Акта о защите выборов от угроз путем повышения готовности в 2018 году", где указаны конкретные компании и банки Российской Федерации, подпадающие под санкционный удар.

Если американская разведка определит, что правительство России вмешивалось в выборы, то президент США будет обязан в течение 10 дней с момента публикации доклада принять меры к блокированию финансовых активов РФ.

Министру финансов США должно быть поручено блокирование открытия новых счетов, а также проведение финансовых транзакций подозреваемых лиц и институтов через американскую платежную систему.

В список банков, чьи активы должны быть автоматически заблокированы, уже находится Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Банк Москвы, а также Россельхозбанк.

Также под удар должны попасть и активы российских энергетических корпораций — "Роснефти", "Газпрома" и "Лукойла".

В законопроекте предлагается блокировать любые активы американских дочерних компаний, в которых у России есть более 25% (речь идет о железнодорожном секторе, металлургии и добыче природных ископаемых, а также компаниях в аэрокосмической сфере).

Также предлагается запретить покупать или перемещать внутри финансовой системы США облигации и бонды российских госкомпаний и банков.

Как сообщал "Обозреватель", администрация президента США представит Конгрессу так называемый "Кремлевский доклад" – список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей с анализом их связей с российскими властями.