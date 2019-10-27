Создание рынка земли в Украине: в Раде раскрыли подробности

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рассматривает более 10 законопроектов, посвященных созданию свободного рынка земли в Украине.

Об этом рассказала в эфире ObozTV народный депутат от партии "Слуга народа" Елена Шуляк. По ее словам, рынок земли могут открыть уже в 2020 году, однако вопрос, смогут ли ее покупать иностранцы, остается открытым.

Как отметила нардеп, в распоряжении Кабмина "есть определенные математические расчеты, что будет, если открывать рынок земли и продавать только украинцам, и что будет, если допускать иностранцев".

По ее словам, "если все будет хорошо", то открытие рынка произойдет не раньше, чем в октябре следующего года.

"Пока еще никакой сценарий не выбрали. Правительство только сделало определенное предложение и внесло законопроекты в парламент, где предлагает с 1 октября 2020 года открыть рынок земли и продавать через определенные электронные площадки. Там определенные ограничения, если земли находятся в пределах одной территориальной громады, в пределах области, в пределах страны", – сообщила Шуляк.

"Были проведены консультации и с фермерами, и с большими агрокомпаниями. Стало понятно, что открывать рынок земли, когда идет сбор урожая, не совсем правильно. Потому решили взять дату, когда завершены все работы на земле", – пояснила она.

Нардеп рассказала, что сегодня правительственный законопроект плюс еще 10 законопроектов рассматриваются аграрным комитетом. В каком именно виде будет применен тот или иной сценарий, очень рано говорить.

При этом Шуляк считает, что украинское общество не готово разрешить продажу земли иностранцам.

"Есть внешний фактор – мы живем рядом с Россией, которая оккупировала наши территории. Мы естественно боимся, что наша украинская земля может оказаться в руках страны-агрессора. Потому украинцы внимательно относятся к тому, чтобы иностранцы не владели землей", – отметила она.

Депутат предположила, что в результате землю смогут покупать исключительно украинцы-физлица, или отечественные компании, при условии, что их владельцами не являются иностранцы.

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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