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17 сентября • обновлено в 15:06
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Россия и Беларусь объединятся? Эксперт развенчал фейк Кремля

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Конфедеративное государство России и Беларуси, о скором создании которого пишут российские СМИ, является "вбросом" пропаганды РФ.

Об этот в эфире ObozTV рассказал эксперт по вопросам международных отношений Игар Тышкевич. По его словам, определенное сближение Москвы и Минска сегодня возможно в экономической, а не политической плоскости.

Эксперт напомнил, что новость про конфедеративное государство РФ и Беларуси была "сливом" российской газеты "Коммерсант", принадлежащей олигарху Алишеру Усманову.

По его словам, слово "конфедерация" было использовано в этом материале "как метафора того, что может случиться".

Тышкевич отметил, что переговоры относительно возможного сближенния Беларуси и России идут не один год, и пока сводятся только к экономическим темам – "даже в интерпретации российских СМИ есть только экономика". Также он прокомментировал возможную унификацию законодательства двух стран.

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"А теперь посмотрим, о чем идет речь. Если мы говорим, например, о Гражданском кодексе, то определенное сближение, я не исключаю, что состоится... Но именно этот документ – это очень хорошая возможность работать и забалтывать эту тему годами. Гражданский кодекс – это не 20 страниц. Налоговый кодекс – то же самое. Вопрос общих рынков нефти, газа и так далее – такой вариант возможен, но с определенными особенностями", – перечислил эксперт.

По мнению Тышкевича, РФ будет подавать как свое достижение и желание идти путем интеграции унификацию условий для инвесторов.

"Дело в том, что Россия попробует унифицировать эти условия с европейским законодательством. Для Беларуси это достаточно приемлемо. Говоря о том, что это якобы сближение с Россией, на самом деле будет в принципе европейский режим с определенными льготами для больших инвесторов", – пояснил он.

Россия и Беларусь объединятся? Эксперт развенчал фейк Кремля

rbc.ru

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Персона
Игар Тышкевич
Место
Беларусь
Тег
Новости России
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Антошин Денис
Антошин Денис
Уже почти 10 лет между Белорусью и Россией фактически нет границы, и это радует.
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