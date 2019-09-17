Россия и Беларусь объединятся? Эксперт развенчал фейк Кремля

Конфедеративное государство России и Беларуси, о скором создании которого пишут российские СМИ, является "вбросом" пропаганды РФ.

Об этот в эфире ObozTV рассказал эксперт по вопросам международных отношений Игар Тышкевич. По его словам, определенное сближение Москвы и Минска сегодня возможно в экономической, а не политической плоскости.

Эксперт напомнил, что новость про конфедеративное государство РФ и Беларуси была "сливом" российской газеты "Коммерсант", принадлежащей олигарху Алишеру Усманову.

По его словам, слово "конфедерация" было использовано в этом материале "как метафора того, что может случиться".

Тышкевич отметил, что переговоры относительно возможного сближенния Беларуси и России идут не один год, и пока сводятся только к экономическим темам – "даже в интерпретации российских СМИ есть только экономика". Также он прокомментировал возможную унификацию законодательства двух стран.

"А теперь посмотрим, о чем идет речь. Если мы говорим, например, о Гражданском кодексе, то определенное сближение, я не исключаю, что состоится... Но именно этот документ – это очень хорошая возможность работать и забалтывать эту тему годами. Гражданский кодекс – это не 20 страниц. Налоговый кодекс – то же самое. Вопрос общих рынков нефти, газа и так далее – такой вариант возможен, но с определенными особенностями", – перечислил эксперт.

По мнению Тышкевича, РФ будет подавать как свое достижение и желание идти путем интеграции унификацию условий для инвесторов.

"Дело в том, что Россия попробует унифицировать эти условия с европейским законодательством. Для Беларуси это достаточно приемлемо. Говоря о том, что это якобы сближение с Россией, на самом деле будет в принципе европейский режим с определенными льготами для больших инвесторов", – пояснил он.

rbc.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

по данным СМИ РФ, уже в 2022 году Россия и Беларусь могут создать конфедеративное государство;

в свою очередь, в пресс-службе президента Александра Лукашенко заявили, что суверенитет и независимость Беларуси – это "красные флажки", за которые нельзя заходить;

ранее Лукашенко призвал Россию поддержать его страну в трудную минуту, а не "гнобить".

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.