Россия и Беларусь объединятся? Эксперт развенчал фейк Кремля

Конфедеративное государство России и Беларуси, о скором создании которого пишут российские СМИ, является "вбросом" пропаганды РФ.
Об этот в эфире ObozTV рассказал эксперт по вопросам международных отношений Игар Тышкевич. По его словам, определенное сближение Москвы и Минска сегодня возможно в экономической, а не политической плоскости.
Эксперт напомнил, что новость про конфедеративное государство РФ и Беларуси была "сливом" российской газеты "Коммерсант", принадлежащей олигарху Алишеру Усманову.
По его словам, слово "конфедерация" было использовано в этом материале "как метафора того, что может случиться".
Тышкевич отметил, что переговоры относительно возможного сближенния Беларуси и России идут не один год, и пока сводятся только к экономическим темам – "даже в интерпретации российских СМИ есть только экономика". Также он прокомментировал возможную унификацию законодательства двух стран.
"А теперь посмотрим, о чем идет речь. Если мы говорим, например, о Гражданском кодексе, то определенное сближение, я не исключаю, что состоится... Но именно этот документ – это очень хорошая возможность работать и забалтывать эту тему годами. Гражданский кодекс – это не 20 страниц. Налоговый кодекс – то же самое. Вопрос общих рынков нефти, газа и так далее – такой вариант возможен, но с определенными особенностями", – перечислил эксперт.
По мнению Тышкевича, РФ будет подавать как свое достижение и желание идти путем интеграции унификацию условий для инвесторов.
"Дело в том, что Россия попробует унифицировать эти условия с европейским законодательством. Для Беларуси это достаточно приемлемо. Говоря о том, что это якобы сближение с Россией, на самом деле будет в принципе европейский режим с определенными льготами для больших инвесторов", – пояснил он.
rbc.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
по данным СМИ РФ, уже в 2022 году Россия и Беларусь могут создать конфедеративное государство;
в свою очередь, в пресс-службе президента Александра Лукашенко заявили, что суверенитет и независимость Беларуси – это "красные флажки", за которые нельзя заходить;
ранее Лукашенко призвал Россию поддержать его страну в трудную минуту, а не "гнобить".
Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.