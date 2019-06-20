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Совет ЕС продлил наказание России за Крым еще на год: как ударили

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Совет Евросоюза официально продлил до 23 июня 2020 года санкции, введенные из-за аннексии Крыма Россией.

Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе заявлении Совета ЕС, передает ТАСС. Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) еще 12 июня одобрил без дискуссии решение о продлении на 12 месяцев санкций по Крыму.

В Совете ЕС также не было никакого обсуждения этой темы, решение о продлении санкций было утверждено автоматически "письменной процедурой", то есть без открытого голосования.

"Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года. Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении.

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ЕС продлил санкции

ЕС продлил санкции

Всего против России действует три пакета санкций. Первый – "крымский". Он, как заявляют в ЕС и США, будет действовать до тех пор, пока РФ не вернет аннексированную территорию.

Крымские санкции это "черный список" россиян и жителей украинского Крыма, которые поддержали аннексию. Их не впускают в страны, которые приняли санкции, а личные активы на территории таких государств заморозили. Также ограничения ввели и против отдельных компаний (либо действуют в Крыму, либо выпускают продукцию для полуострова). Они не могут экспортировать товары, иметь счета, получать кредиты в ЕС и США.

Но больнее всего по России ударили секторальные санкции, введенные из-за аннексии Крыма. Они запрещают сотрудничество в военной сфере, сотрудничество (торговля, разработка) вооружений, товаров двойного назначения, технологии для добычи нефти, импорт продукции из Крыма, экспорт технологий в Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за аннексию Крыма Российской Федерацией. Соответствующие меры были приняты в среду, 12 июня, в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER).

29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие ограничения:

  • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

  • запрет на экспорт и импорт торговли оружием;

  • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

  • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Значит х.охлам опять тарифы поднимут и цены на все продукты и товары. Связь прямая.
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Интересно, почему в России под санкциями живётся лучше, чем на Украине с поддержкой всиго свiту? Нет ли тут зрады?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А тем временем... Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла с визитом в Крым, европейцы посетили Крымский мост, который произвел на них сильное впечатление.
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