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7 октября • обновлено в 14:11
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"Сокрушительный удар": США предупредили Европу о главной угрозе газопровода Путина

1.6т Читать материал на украинском

Секретарь по энергетике Соединенных Штатов Рик Перри заявил, что газопровод "Северный поток-2", который проходит по дну Балтийского моря, увеличит влияние России на Европу.

"Это увеличит влияние России на внешнюю политику Европы, а Европа станет более уязвимой в плане перебоев с поставками", – сообщил Перри на энергетическом форуме в Вильнюсе, передает Delfi.

По его словам, газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток", которые прокладываются из России в Германию и Турцию, позволят Москве до конца десятилетия прекратить транзит газа через Украину.

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"Nord Stream 2 нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы", – отметил Перри.

Секретарь по энергетике США утверждает, что Москва сможет воспользоваться своим влиянием, чтобы подчинить другие страны своей воле.

"Газопровод станет единственным источником поставок из единственной страны, которая будет поставлять этот газ по одному маршруту и будет поставлять его, используя зависимые государства, которые, в частности, подчинит воле Москвы", – резюмировал Перри.

Напомним, что сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится дороже. Главная причина – отказ в разрешении на строительство со стороны Дании.

Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

"Северный поток-2" увеличит влияние России на Европу

"Северный поток-2" увеличит влияние России на Европу

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

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Тема
Северный поток-2
Место
США
Теги
Северный поток - 2 транзит газа
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филипп филипыч
филипп филипыч
логика: еще одна очередная новая труба ударит по разнообразию. типа в магазине 100 видов конфет это удар по разнообразию а если один вид то это разнообразие капец какое))) как можно на черное говорить белое?))
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70rus xxx
70rus xxx
Добрые американцы,радеющие за Украину,ну кто вам мешает за свой счет построит терминал в Одессе,и продавать газ намного дешевле,чем российский?Вам карты в руки,помогайте Украине, а не озабочивайтесь.
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