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26 января • обновлено в 04:33
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"Как отселять людей?!" Озвучены планы на снос хрущевок в Украине

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Попытки массовой регистрации родственников в хрущевках "под снос" бессмысленны – при выдаче нового жилья не будет учитываться число прописанных в квартире.

Об этом предупредила в эфире ObozTV замглавы фракции "Слуга народа", представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк. Она раскрыла некоторые планы новой власти на проект реновации ветхого жилья в Украине.

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"В таких хрущевках, старых домах, уже на один метр квадратный прописаны десятки человек: все родственники, и родственники из ближайших сел, наверное. У нас же в стране действует устаревший Жилищный кодекс, и люди рассчитывают, что если они больше человек пропишут, то на каждого по 18 метров государство выделит. Ну, такого не будет. Это и государству не выгодно, и нецелесообразно", – пояснила Шуляк.

Она уточнила, что площадь новой квартиры будет зависеть от размеров старой.

"Будут какие-то метр квадратный на метр квадратный. Вне зависимости от того, сколько лиц прописано в таких хрущевках. Все это будет проговариваться и обязательно фиксироваться в законодательстве", – заверила нардеп.

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Шуляк напомнила, что закон о реконструкции устаревшего жилого фонда в Украине существует с 2006 года, однако программа до сих пор не заработала.

"Закон есть. А механизма, который бы работал, был правильно описан в нормативно-правовых актах – нет. Давайте будем честными. У нас яблоко раздора: как мы будем отселять людей из этих хрущевок?! Кто-то захочет, кто-то не захочет. Что делать с теми, кто не захочет?" – обратила она внимание.

По ее словам, на сегодняшний день снос аварийных хрущевок и переселение людей в новые дома никому не выгодно – ни жильцам, ни инвесторам.

"Чтобы соблюсти интересы всех заинтересованных сторон – города, инвестора и жителей – нужно наработать решение, которое будет для всех оптимальным", – отметила депутат.

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Политик сообщила, что депутаты совместно с Минрегионом будут решать эти вопросы в рабочей группе. Она не исключила, что за основу возьмут проект предыдущего правительства.

"Этот проект есть, его нужно взять, доработать, и можно будет принимать, я так считаю", – заявила Шуляк.

В частности, по ее мнению, скорей всего в законе останется норма о том, что для реконструкции хрущевки понадобится согласие 75% жильцов.

"Мы это делаем не для того, чтобы застройщикам было хорошо. А потому что в Украине, в Киеве, много таких хрущевок, которые уже нельзя эксплуатировать, настолько они аварийные", – резюмировала представитель президентской партии.

Хрущевки в Киеве хотят снести или реконструировать

Хрущевки в Киеве хотят снести или реконструировать

wikipedia.org

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Жилье в Киеве
Место
Украина
Теги
Рынок недвижимости недвижимость жилье, аварийный дом жилье
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
На какие шиши...))и когда???)
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