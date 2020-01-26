"Как отселять людей?!" Озвучены планы на снос хрущевок в Украине

Попытки массовой регистрации родственников в хрущевках "под снос" бессмысленны – при выдаче нового жилья не будет учитываться число прописанных в квартире.

Об этом предупредила в эфире ObozTV замглавы фракции "Слуга народа", представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк. Она раскрыла некоторые планы новой власти на проект реновации ветхого жилья в Украине.

"В таких хрущевках, старых домах, уже на один метр квадратный прописаны десятки человек: все родственники, и родственники из ближайших сел, наверное. У нас же в стране действует устаревший Жилищный кодекс, и люди рассчитывают, что если они больше человек пропишут, то на каждого по 18 метров государство выделит. Ну, такого не будет. Это и государству не выгодно, и нецелесообразно", – пояснила Шуляк.

Она уточнила, что площадь новой квартиры будет зависеть от размеров старой.

"Будут какие-то метр квадратный на метр квадратный. Вне зависимости от того, сколько лиц прописано в таких хрущевках. Все это будет проговариваться и обязательно фиксироваться в законодательстве", – заверила нардеп.

Шуляк напомнила, что закон о реконструкции устаревшего жилого фонда в Украине существует с 2006 года, однако программа до сих пор не заработала.

"Закон есть. А механизма, который бы работал, был правильно описан в нормативно-правовых актах – нет. Давайте будем честными. У нас яблоко раздора: как мы будем отселять людей из этих хрущевок?! Кто-то захочет, кто-то не захочет. Что делать с теми, кто не захочет?" – обратила она внимание.

По ее словам, на сегодняшний день снос аварийных хрущевок и переселение людей в новые дома никому не выгодно – ни жильцам, ни инвесторам.

"Чтобы соблюсти интересы всех заинтересованных сторон – города, инвестора и жителей – нужно наработать решение, которое будет для всех оптимальным", – отметила депутат.

Политик сообщила, что депутаты совместно с Минрегионом будут решать эти вопросы в рабочей группе. Она не исключила, что за основу возьмут проект предыдущего правительства.

"Этот проект есть, его нужно взять, доработать, и можно будет принимать, я так считаю", – заявила Шуляк.

В частности, по ее мнению, скорей всего в законе останется норма о том, что для реконструкции хрущевки понадобится согласие 75% жильцов.

"Мы это делаем не для того, чтобы застройщикам было хорошо. А потому что в Украине, в Киеве, много таких хрущевок, которые уже нельзя эксплуатировать, настолько они аварийные", – резюмировала представитель президентской партии.

Хрущевки в Киеве хотят снести или реконструировать wikipedia.org

Как писал OBOZREVATEL:

По данным Кабинета министров, примерно каждый сотый жилой дом в Украине находится в аварийном состоянии.

Только на территории Киева устаревшими считаются более 3000 домов, непригодными для проживания или аварийными – 9 миллионов квадратных метров.

Если не начать снос или капитальный ремонт "хрущевок", уже через считанные годы половина семей может остаться без жилья. Еще весной 2019 года профильное министерство разработало законопроект, который должен запустить процесс массовой реновации.

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