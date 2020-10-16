'Слуги народа' сорвали принятие госбюджета-2021

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что 20 октября проект государственного бюджета Украины на 2021 год проголосован не будет.

По его словам, главная причина в том, что у "Слуги народа" нет голосов даже на первое чтение документа. Соответствующее заявление депутата было опубликовано на его Telegram-канале.

"Бюджетный комитет не может собраться сегодня, чтобы рассмотреть проект бюджета на 2021 год. А значит сюрприз-сюрприз – 20-го бюджет никто голосовать не будет", – написал Железняк.

В частности, парламентский комитет не смог собрать кворум – на заседании появились лишь 11 людей из 18 необходимых.

Позже народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что из 19 "Слуг народа" присутствовали только пять – Леся Забуранная, Анна Пуртова, Роман Каптелов, Юрий Кузбит и Юрий Аристов.

Новость дополняется...