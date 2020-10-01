'Слуги народа' предложили легализовать самогон

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект, который ликвидирует штрафы за самогоноварение.

Проект закона №4153 уже появился на сайте Верховной Рады. Автором документа значится нардеп "Слуги" и председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова. В частности, авторами указаны еще четверо ее коллег по фракции.

Нардепы предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и позволить украинцам изготавливать и употреблять крепкие алкогольные напитки в домашних условиях.

"На сегодняшний день, по данному вопросу не должна устанавливаться ответственность, если человек, исключительно для собственного потребления, производит из продуктов своего труда крепкие алкогольные напитки, то это его естественное право, которое не может быть ограничено государством. Каждый человек имеет право пользоваться плодами своего труда для удовлетворения собственных потребностей", – говорится в пояснительной записке.

Авторы считают, что действующее законодательство дискриминирует самогоноварение, ведь изготовление в домашних условиях других алкогольных напитков, таких, как вина и настойки, законом не карается.

Еще одним аргументом нардепов является неэффективность действующих штрафов за самогоноварение, максимальный объем которых достигает 170 грн.

Далее нардепы предлагают создать рынок спиртных напитков домашнего изготовления. В частности, запланировано урегулирования вопросов лицензирования самогоноварения путем дополнения статьи 4 Закона "О госрегулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего".

Кроме того, планируется законодательно урегулировать процедуру изготовления, разливки и хранение самогона, что обеспечит качество произведенного продукта и обезопасит тех, кто его употребит.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина отменила государственную монополию на спирт.

Бюджет Украины после начала борьбы с теневым рынком алкоголя в ноябре и декабре 2019 года получил дополнительно около 400 млн гривен акцизного налога.