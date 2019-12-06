"Слуга народа" начала борьбу с отмыванием денег: что решило монобольшинство

Монобольшинство Верховной Рады в пятницу, 6 декабря, поддержало законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Проект закона №2179 во втором чтении и в целом поддержали 246 народных депутатов при необходимых 226 голосах. При этом 225 голосов отдали члены фракции "Слуга народа", свидетельствует официальный сайт парламента.

Документ о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения направлен на приведение правовой системы Украины к нормам Европейского Союза.

Авторы законопроекта отметили, что его принятие позволит усовершенствовать организацию государственного финансового мониторинга и повысить эффективность формирования и реализации государственной политики в сфере борьбы с отмыванием доходов.

Документ предусматривает увеличение пороговой суммы для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны были сообщать Госфинмониторингу.

При этом остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тыс. гривен. На сегодняшний день действует норма о 150 тыс. гривен.

Законопроект №2179 также инициирует введение международного инструментария замораживания активов и совершенствование законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов.

Законопроект №2179 во втором чтении и в целом поддержали 246 народных депутатов

Законопроект №2179 во втором чтении и в целом поддержали 246 народных депутатов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект №1069-2, который предусматривает ликвидацию Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг.

В частности, инициированный депутатами Данилой Гетманцем и Александром Дубинским (фракция "Слуга народа") документ в целом поддержали 296 парламентариев.

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