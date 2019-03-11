|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

"Слабый банковский сектор и политические риски": на Западе оценили экономику Украины

1.5тЧитать материал на украинском

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

Соответствующий рейтинг отражает слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, слабый банковский сектор, институциональные ограничения и политические риски, говорится в публикации агентства, передает "Интерфакс-Украина".

Одновременно с этим в Fitch обратили внимание на повышение доверия к проводимой политике в стране и ее последовательности, макроэкономическую стабильность, снижение государственного долга и международную поддержку.

Новости
Украина поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности

"Повышенная гибкость обменного курса, разблокирование внешнего финансирования благодаря новой программе МВФ и умеренные внешние дисбалансы смягчают краткосрочное давление на международные резервы", – говорится в релизе рейтингового агентства.

По словам представителей Fitch, своевременное соблюдение программы Международного валютного фонда имеет ключевое значение.

"Слабый банковский сектор и политические риски": на Западе оценили экономику Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг Украины с Саа2 до Саа1.

Ключевые драйверы для повышения рейтинга Украины следующие: договоренность о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом, реформы в борьбе с коррупцией, а также улучшение устойчивости страны в конфликте с Россией.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Украина в рейтингах" на OBOZREVATEL.

Тема
Украина в рейтингах
Место
Украина
Тег
Fitch
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги