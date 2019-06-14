SkyUp начнет летать из Киева во Львов: названы цены и условия

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines начнет летать из Киева во Львов – первый рейс запланирован на 28 октября.

Перелеты будут осуществляться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам, сообщает Lowcost.ua.

Авиабилеты уже доступны для бронирования на официальном сайте авиакомпании. Цены стартуют с отметки 496 гривен (€17) за перелет в одну сторону.

Перелеты будут осуществляться два раза в неделю Lowcost.ua

На рейсах доступны три тарифа: Basic, Standart и Flex. Базовый тариф Basic предусматривает возможность перевозки в самолете только ручной клади весом до 7 кг.

Билеты по тарифу Basic не подлежат обмену и возврату. Тариф Standard, кроме ручной клади, также позволяет провозить один чемодан весом до 23 кг и менять билет со штрафом.

Самый дорогой тариф Flex ко всему вышеперечисленному позволит отменять бронь.

На рейсах доступны три тарифа Lowcost.ua

Кроме SkyUp Airlines из украинской столицы во Львов летают также "МАУ" и "Мотор Сич".

Первый рейс запланирован на 28 октября Airlines Inform

Как сообщал OBOZREVATEL, Барышевский суд Киевской области принял решение о приостановке действия лицензии украинского лоукостера SkyUp Airlines.

В ответ представители авиакомпании заявили, что соответствующее решение суда не может быть юридическим документом в понимании правового демократического европейского государства.

Позже министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Барышевский суд Киевской области не имел права лишать лицензии SkyUp, поскольку это не в его компетенции.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться с ситуацией. Он обратился к Министерству юстиции с просьбой подготовить по всем подобным случаям персональное письмо на его имя для всех органов судебной власти, причастных к таким ситуациям, чтобы каждая из них была рассмотрена.

Также Гройсман поручил отправить письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского.

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