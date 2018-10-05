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МирСпорт

Одиозный Мураев продал NewsOne: названо имя нового владельца телеканала

12.2тЧитать материал на украинском

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев, до недавнего времени являвшийся владельцем телеканала NewsOne, заявил о его продаже нардепу Тарасу Козаку (фракция "Оппозиционный блок").

О продаже Мураев написал на своей странице в Facebook. При этом он назвал Козака "товарищем".

"Сегодня владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал мой товарищ и коллега Тарас Козак. Желаю ему и коллективу успеха и роста", – сказано в сообщении.

Одиозный Мураев продал NewsOne: названо имя нового владельца телеканала

Тарас Козак

В ответ на это управленец телеканала, бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов объявил, что инициировал расторжение договора об управлении NewsOne.

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"Таким образом, с одной стороны, я взял на себя публичные обязательства по защите журналистов, а с другой, - не могу продолжить управление каналом по независимым от меня причинам в наиболее сложный для него момент... всё, что я успел пообещать публично, закончу. Я буду в контакте с менеджментом канала и продолжу его судебную и международную защиту до тех пор, пока он будет находиться в оппозиционной к власти риторике", - написал он на своей странице в Facebook.

OBOZREVATEL также собрал для вас подробное досье о новом собственнике телеканала Тарасе Козаке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа Портнов принял управление украинским телеканалом NewsOne.

21 сентября стало известно, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проверит деятельность NewsOne.

4 октября Верховная Рада приняла постановление об обращении в СНБО относительно введения санкций в отношении компаний, которые находятся в собственности телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Персоны
Евгений МураевТарас Козак
Место
Украина
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Это не поможет, за сруський мир уже взялись по серьезному в Украине, даже не верится, что мы так можем, скорее с помощью братьев-американцев прижимаем хвост этому дерьму! Спасибо братья, не забудем вашу помощь!
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Gordon Yury
Gordon Yury
Дейнекин Игорь, хватит рассказывать сказки про оторванные головы и распятых мальчиков! Хочешь сказать что на призывы, звучащие из Луганска и Донецка "Путин введи войска" на Донбасс пришла украинская армия? Это же ложь. Называйте вещи своими именами - позвали чужую армию - получите, что заслужили! Армия оккупантов никогда и нигде в мире не созидает - армия оккупанта, это орудие разрушения. И стыдно жителям региона, достаточно пострадавшего во времена ВОВ, этого не понимать!
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Дейнекин Игорь
Дейнекин Игорь
Инкогнито Назар, во-первых, нужно помнить свою собственную историю и не отказываться ни от её славных и героических, ни от трагических, ни даже от позорных страниц; во-вторых, выбирая дружбу с американцами, принимая от них мелкие подачки и в благодарность за это пуская их на свою территорию, нужно быть готовыми к тому, что рано или поздно они найдут повод, чтобы тебя нагнуть и заставить платить и каяться, а потом снова платить — в тройном размере.
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