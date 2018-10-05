Одиозный Мураев продал NewsOne: названо имя нового владельца телеканала

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев, до недавнего времени являвшийся владельцем телеканала NewsOne, заявил о его продаже нардепу Тарасу Козаку (фракция "Оппозиционный блок").

О продаже Мураев написал на своей странице в Facebook. При этом он назвал Козака "товарищем".

"Сегодня владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал мой товарищ и коллега Тарас Козак. Желаю ему и коллективу успеха и роста", – сказано в сообщении.

Тарас Козак

В ответ на это управленец телеканала, бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов объявил, что инициировал расторжение договора об управлении NewsOne.

"Таким образом, с одной стороны, я взял на себя публичные обязательства по защите журналистов, а с другой, - не могу продолжить управление каналом по независимым от меня причинам в наиболее сложный для него момент... всё, что я успел пообещать публично, закончу. Я буду в контакте с менеджментом канала и продолжу его судебную и международную защиту до тех пор, пока он будет находиться в оппозиционной к власти риторике", - написал он на своей странице в Facebook.

OBOZREVATEL также собрал для вас подробное досье о новом собственнике телеканала Тарасе Козаке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа Портнов принял управление украинским телеканалом NewsOne.

21 сентября стало известно, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проверит деятельность NewsOne.

4 октября Верховная Рада приняла постановление об обращении в СНБО относительно введения санкций в отношении компаний, которые находятся в собственности телеканалов "112 Украина" и NewsOne.