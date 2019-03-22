"Ситуация не изменится": на биткоин обрушился самый длительный спад

Биткоин переживает самый продолжительный спад в своей десятилетней истории.

Сильные колебания стоимости криптовалюты ставят под сомнение ее пригодность к выполнению одной из главных функций денег – быть средством накопления, сообщает "Новое время".

При этом затяжной спад вынуждает сторонников цифровых валют затянуть пояса, чтобы пережить "криптозиму". Цена биткоина колеблется в районе 4 тысяч долларов, что примерно на 80% ниже, чем пиковая стоимость в почти 20 тысяч долларов в декабре 2017 года.

Новости Биткоин подешевел и потянул вниз криптовалютный рынок

По данным экспертов, суммарная рыночная стоимость всех выпущенных криптовалют снизилась по сравнению с январем прошлого года на 85%. Объемы торгов на крупнейших американских биржах падают в течение последних 15 месяцев.

Аналитики отмечают, что курс биткоина движется в основном за счет импульса, а его сейчас нет. К инвестициям в криптовалюты пытались привлечь мейнстримных институциональных инвесторов. Регулирование до сих пор остается неясным, что отпугнуло потенциальных клиентов.

"Компании, которые возникли в этой сфере, находятся под давлением. Ситуация не изменится до следующего подъема. Сторонники криптовалют не знают, когда это может произойти", – резюмировали авторы статьи.

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 2000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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