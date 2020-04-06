"Ситуация крайне тяжелая": экономист сказал, что ждет Россию из-за падения цены на нефть

Россия оказалась в крайне сложной ситуации, так как золотой век нефти окончен. Цен по 140 долларов за баррель в ближайшее десятилетие не будет, нефть становится товаром для бедного мира.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский экономист Владислав Иноземцев. Он заявил, что российская экономика от этого не развалиться, но денег из многомиллиардных резервов может хватить только на год.

Эксперт подчеркнул, что всемирный кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, значительно повлияет на РФ.

Владислав Иноземцев

"России будет плохо. В 2008 году нефть за несколько недель упала с $130-140 до $50 за баррель. После этого в 2014-м с $80 рухнула до $28. Сейчас она уже почти три недели держится ниже этой отметки. Как будто какая-то высшая сила говорит Кремлю: друзья, мы вас два раза предупреждали: не может на этой черной жидкости жить целая страна.

Да, нефть за $20 за баррель – это очень мало. Тем более что $23 за баррель – это цены фьючерсных контрактов на май по сорту Brent. В России добывают сорт Urals, более сернистый и дешевый. На той неделе в Роттердаме за него давали всего $13 за баррель – а этого не хватает, чтобы добыть нефть, доставить её сначала в порт, а потом и заказчику, а также оплатить все российские налоги. Ситуация крайне сложная – тем более, что страна очень привыкла жить относительно хорошо (я говорю "относительно", потому что уровень жизни в российской и украинской глубинке не так чтобы сильно отличается, все деньги у нас оседают в Москве даже в большей степени, чем у вас в Киеве). Давно уже было заметно, что нужно развивать экономику, проводить индустриализацию, пытаться встроиться в нормальный технологический прогресс. В России все делали наоборот и кого теперь хотят обвинить? Ну, извините!" – заметил Иноземцев.

Также экономист спрогнозировал резкое падение ВВП в России.

"Мой прогноз по России на этот год: падение ВВП минимум на 4% (скорее даже значительно больше), но коллапса при этом не случится. Российская экономика достаточно прочна и чтобы ее развалить – не очень и представляю, какие нужны усилия. Народ вполне готов затягивать пояса, внутренний рынок достаточно большой. И в этом отношении нельзя сказать, что если нефть будет по $30 за баррель на протяжении двух лет, то наступит полный коллапс. Реально экономика будет постепенно сокращаться – это да. Но она уже и так лет десять как не растет", – резюмировал он.

Полное интервью Владислава Иноземцева для OBOZREVATEL вы можете прочесть по ссылке.

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