МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

''Сильное число бога'': в Украине появилась новая схема легкого заработка

562Читать материал на украинском

В Украине заметили объявления о продаже денежных купюр с редкими серийными номерами, которые оценивают в несколько раз дороже номинала.

Соответствующие пропозиции появились на сайте OLX. При этом продавцы заявляют об уникальности банкнот по разным критериям.

К примеру, пользователь, который назвался Иваном, продает 200 гривен, номер которых начинается с двух цифр "3" и ими же заканчивается.

Новости
Украину заполонили фальшивки: какие купюры подделывают чаще всего
''Сильное число бога'': в Украине появилась новая схема легкого заработка

Скриншот

"Купюра с сильным числом бога! ЗЗ две большие сильные тройки обеспечат вам хорошее начало в любой отрасли. 33 в конце не дадут им прогнуться и надежно закрепят начатое без потерь. Я в ответе", — уверяет автор объявления.

Свой необычный товар Иван оценил в 3333 гривны, более чем в 16 раз дороже за "себестоимость".

Некоторые пользователи продают банкноты с несколькими семерками или другими повторяющимися серийными цифрами. Многие указывают, что такие купюры предназначены для коллекционирования.

Новости
В Запорожской области девушке дали сдачу в маршрутке сувенирной купюрой (ФОТО)
''Сильное число бога'': в Украине появилась новая схема легкого заработка

Скриншот

''Сильное число бога'': в Украине появилась новая схема легкого заработка

Скриншот

''Сильное число бога'': в Украине появилась новая схема легкого заработка

Скриншот

''Сильное число бога'': в Украине появилась новая схема легкого заработка

Скриншот

''Сильное число бога'': в Украине появилась новая схема легкого заработка

Скриншот

''Сильное число бога'': в Украине появилась новая схема легкого заработка

Скриншот

''Сильное число бога'': в Украине появилась новая схема легкого заработка

Скриншот

''Сильное число бога'': в Украине появилась новая схема легкого заработка

Скриншот

''Сильное число бога'': в Украине появилась новая схема легкого заработка

Скриншот

Ранее журналисты OBOZREVATEL проверили на себе, как работают интернет-мошенники на популярных сайтах объявлений.

Место
Украина
Теги
бумажные деньгиинтернеткурьез
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги