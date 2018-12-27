''Сильное число бога'': в Украине появилась новая схема легкого заработка

В Украине заметили объявления о продаже денежных купюр с редкими серийными номерами, которые оценивают в несколько раз дороже номинала.

Соответствующие пропозиции появились на сайте OLX. При этом продавцы заявляют об уникальности банкнот по разным критериям.

К примеру, пользователь, который назвался Иваном, продает 200 гривен, номер которых начинается с двух цифр "3" и ими же заканчивается.

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"Купюра с сильным числом бога! ЗЗ две большие сильные тройки обеспечат вам хорошее начало в любой отрасли. 33 в конце не дадут им прогнуться и надежно закрепят начатое без потерь. Я в ответе", — уверяет автор объявления.

Свой необычный товар Иван оценил в 3333 гривны, более чем в 16 раз дороже за "себестоимость".

Некоторые пользователи продают банкноты с несколькими семерками или другими повторяющимися серийными цифрами. Многие указывают, что такие купюры предназначены для коллекционирования.

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Ранее журналисты OBOZREVATEL проверили на себе, как работают интернет-мошенники на популярных сайтах объявлений.