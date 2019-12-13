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13 декабря • обновлено в 16:04
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Швейцария заморозила деньги "семьи" Януковича

1.7т
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Швейцария на год продлила срок действия замораживания активов беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и лиц из его окружения в размере 70 млн швейцарских франков (71,2 млн долларов).

"Федеральный совет принял решение продлить на предупредительное замораживание активов экс-президента Виктора Януковича и его окружения", – говорится в сообщении посольства Швейцарии в Украине.

В дипломатическом ведомстве отметили, что целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной.

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"Ведется несколько уголовных разбирательств в отношении основных заинтересованных лиц и различные процедуры взаимной правовой помощи между Швейцарией и соответствующей страной. Что касается возможной реституции, постановления Суда о незаконном происхождении активов в соответствующей стране еще не вынесены. Поэтому было решено продлить профилактическое замораживание активов на один год", – говорится в решении Федерального совета Швейцарии.

Швейцария на год продлила срок действия замораживания активов Виктора Януковича

Швейцария на год продлила срок действия замораживания активов Виктора Януковича

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Виктор Янукович
Место
Украина
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Заморозили - не изъяли ... Ему хватает ... Вы лучше о Порошенко, у того поболе будет запасов ...
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Petrov Valery
Petrov Valery
Ещё одна ситуация, где желания украинцев и русских полностью совпадают.
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