Швейцария заморозила деньги "семьи" Януковича

Швейцария на год продлила срок действия замораживания активов беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и лиц из его окружения в размере 70 млн швейцарских франков (71,2 млн долларов).

"Федеральный совет принял решение продлить на предупредительное замораживание активов экс-президента Виктора Януковича и его окружения", – говорится в сообщении посольства Швейцарии в Украине.

В дипломатическом ведомстве отметили, что целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной.

"Ведется несколько уголовных разбирательств в отношении основных заинтересованных лиц и различные процедуры взаимной правовой помощи между Швейцарией и соответствующей страной. Что касается возможной реституции, постановления Суда о незаконном происхождении активов в соответствующей стране еще не вынесены. Поэтому было решено продлить профилактическое замораживание активов на один год", – говорится в решении Федерального совета Швейцарии.

Швейцария на год продлила срок действия замораживания активов Виктора Януковича

Как сообщал OBOZREVATEL:

Беглый экс-президент Виктор Януковича и его так называемая Семья, которая насчитывает 56 человек из ближайшего окружения, вывели из Украины $40 млрд государственных активов.

В декабре 2018 года власти Швейцарии продлили на год замораживание активов Януковича и приближенных к нему лиц.

В феврале 2019 года сообщалось, что бюджет Украины получит 1,5 млрд гривен от специальной конфискации средств преступной организации беглого экс-президента.

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