Шмыгаль предупредил о возможном экономическом кризисе в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине возможен экономический кризи, который будет следствием мирового.

Об этом глава правительства сказал во время заседания Кабмина в среду, 18 марта. "Возможен экономический кризис в Украине, который будет следствием мирового. Мы в этом не сомневаемся. Это вызов и для правительства, и для бизнеса. Ежедневно мы встречаемся с крупным бизнесом, с ассоциациями, ведем переговоры", – сказал премьер-министр.

На сегодня в Украине есть договоренности о создании ряда координационных центров, в частности, координационного центра по экономическому спасению и противодействию мировому финансовому кризису.

"Сегодня до конца дня должны утвердить состав такого органа. Это будет общественный, бизнесовый орган, который будет широкие полномочия в части формирования советов относительно дальнейшей политики и действий", – сказал Шмыгаль.

Помощь от МВФ

Также глава правительства сказал, что продолжается активная работа с МВФ о выделении помощи Украине.

"Во вторник состоялась встреча с послами стран "большой семерки", ежедневно происходят переговоры с МВФ в селекторном режиме, мы продвигаемся вперед по финансовой поддержке от этой организации. Есть распоряжение министра финансов. Надеемся на положительный результат. Есть позитивные сигналы от МВФ", – сообщил Шмыгаль.

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