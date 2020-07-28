Шмыгаль прояснил, были ли указания НБУ установить доллар по 30 грн

Правительство не ведет переговоров с Национальным банком об ослаблении гривны до 30 грн/$, несмотря на заявления отдельных министров.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита на Крюковский вагоностроительный завод, передает "Сегодня". Глава правительства также отметил, что с руководством НБУ не обсуждаются вопросы инфляции.

"Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет собственную монетарно-денежную политику. Его основные цели согласно Конституции и закону – сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы, ценовой стабильности в государстве", – заявил Шмыгаль.

Председатель Кабинета министров уточнил, что правительство не собирается стимулировать развитие промышленности таким путем. Вместо этого Кабмин настроен на увеличение инвестиций в украинские предприятия.

"Это не предмет для дискуссии о дополнительной или особой эмиссии, это не предмет для того, что курс должен быть искусственно завышен или занижен. У нас курс регулируется рынком", – резюмировал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что курс доллара должен быть около 30 грн/$, а через дешевую валюту банкротятся предприятия-экспортеры. С тех пор гривна очень сильно обвалилась относительно евро и доллара.

Идею искусственно обваливать гривню уже раскритиковали и экономисты, и бывшие чиновники.

Если задание президента выполнят и курс доллара повысят до 30 грн/$, то инфляция ускорится на 2,2%, подорожает коммуналка, бензин и газ. Позже стало известно, какими будут другие последствия обвала гривны.

22 июля министр экономики Игорь Петрашко заявил, что укрепление гривны до 26 – 25 грн/$ не должно быть. По его мнению, национальная валюта должна остановиться на отметке в 27 – 28 грн за доллар.