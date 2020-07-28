МоваЯзык

Топ-темы:

Шмыгаль прояснил, были ли указания НБУ установить доллар по 30 грн

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
1,2 т.
Шмыгаль прояснил, были ли указания НБУ установить доллар по 30 грн

Шмыгаль прокомментировал падение гривни.

Правительство не ведет переговоров с Национальным банком об ослаблении гривны до 30 грн/$, несмотря на заявления отдельных министров.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита на Крюковский вагоностроительный завод, передает "Сегодня". Глава правительства также отметил, что с руководством НБУ не обсуждаются вопросы инфляции.

"Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет собственную монетарно-денежную политику. Его основные цели согласно Конституции и закону – сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы, ценовой стабильности в государстве", – заявил Шмыгаль.

Председатель Кабинета министров уточнил, что правительство не собирается стимулировать развитие промышленности таким путем. Вместо этого Кабмин настроен на увеличение инвестиций в украинские предприятия.

"Это не предмет для дискуссии о дополнительной или особой эмиссии, это не предмет для того, что курс должен быть искусственно завышен или занижен. У нас курс регулируется рынком", – резюмировал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что курс доллара должен быть около 30 грн/$, а через дешевую валюту банкротятся предприятия-экспортеры. С тех пор гривна очень сильно обвалилась относительно евро и доллара.

Идею искусственно обваливать гривню уже раскритиковали и экономисты, и бывшие чиновники.

Если задание президента выполнят и курс доллара повысят до 30 грн/$, то инфляция ускорится на 2,2%, подорожает коммуналка, бензин и газ. Позже стало известно, какими будут другие последствия обвала гривны.

22 июля министр экономики Игорь Петрашко заявил, что укрепление гривны до 26 – 25 грн/$ не должно быть. По его мнению, национальная валюта должна остановиться на отметке в 27 – 28 грн за доллар.

УкраинаКурс валютдоллареврогривняДенис Шмыгаль
Поделиться в Facebook
  2. Экономика