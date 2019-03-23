"Шмонают и воруют": крымчан разозлили действия оккупантов на Керченском мосту

В аннексированном Крыму оккупанты на пропускном пункте перед въездом на Керченский мост воруют деньги у водителей во время проверки автомобилей.

"Перед въездом на мост оккупанты не только шмонают машины покруче всякой границы, так еще и тут же воруют все, что плохо лежит", – пишет КРЫМский бандеровец в блоге OBOZREVATEL.

В частности, один из жителей Судака, который занимается грузовыми перевозками на полуострове, заявил, что "таможня" вытащила из его сумки в кабине все деньги – 11 тысяч рублей (4,7 тысячи гривен).

"Это притом, что сумка была прибрана. Вот такой досмотр проводит "таможня". Пропажу обнаружили сразу, так как они даже не положили сумку на место, но не пойман – не вор. Водители, едущие в Крым, не будьте так же доверчивы на пункте пропуска!" – подчеркнул он.

Водитель отметил, что с ним это произошло впервые за 10 лет работы.

"Видимо, Крым не наш? Пусть им эти деньги выйдут боком”, – обратился он к оккупантам.

"Крымский мост"

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводится в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

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