В сети разгорелся новый языковой скандал из-за McDonalds: украинцы отреагировали

В сети обратили внимание на то, что McDonalds в Украине предлагает только два языка меню – украинский и английский. Возможность выбрать русский язык в терминале самообслуживания в ресторанах отсутствует.

Скриншот стал вирусным в сети. Множество украинцев отреагировали на ситуацию.

Пост с обвинениями McDonalds

"McDonald's Украина и Россия. Два взгляда на демократию, толерантность и уважение к правам людей. В чем сложность прописать меню на русском, венгерском, крымско-татарском и других языках, признанных популярными в Украине? Чтобы без скандалов и хейта?" – написал Макс Назаров.

Языковой скандал с McDonalds

"Та, честно говоря, надоели уже рассуждения о праве на русский язык, о том, что "по Конституции" и т.п. Все всё прекрасно знают. И не только знают, но готовы во вред бизнесу поступать. Это удивительно, конечно. Меню в фастфуде в Украине и в РФ. Языки", – написал Андрей Кислов.

Языковой скандал с McDonalds

"В связи с большим кипешем объясняю свою позицию, я украинец, знаю, понимаю язык, но в этом посте речь об уважении к клиенту, бизнес не должен быть политизированным, тем более сервис, это явная дискриминация русскоязычных украинцев, которых очень много. Нужно, чтобы был выбор: украинский, английский, русский. Это вопрос уважения и лояльности к клиентам", –написал Евгений Хурсин.

Языковой скандал с McDonalds

При этом в самой компании McDonalds уточняют, что основным языком коммуникации выступает украинский.

Пост McDonalds с реакцией

"Надо, чтоли, взять дабл чиз и выпить капучино за здоровье здоровой компании", – написала Анна Бойко. Многие украинцы также высказали свою позицию в комментариях к посту.

Языковой скандал

Языковой скандал

Языковой скандал

Языковой скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущая телеканала NewsOne Диана Панченко заявила, что зрители лучше смотрят контент на русском языке. Она раскритиковала квоты на украинском ТВ для государственного языка.