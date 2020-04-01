Нефтяная война с Россией: сделка ОПЕК окончательно развалилась

Сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), куда входит 13 государств, и ее партнеров (вместе – ОПЕК+) по сокращению добычи нефти прекратила свое действие в среду, 1 апреля.

Страны ОПЕК+ вышли из соглашения, чтобы начать борьбу за рынок с производителями более дорогого сырья, передает Reuters.

Эту сделку добывающие нефть государства заключили еще в конце 2016 года, когда Россия согласилась сотрудничать с ОПЕК. С 2017 года, когда соглашение заработало, цена нефти преимущественно находилась в диапазоне $50-70 за баррель. Теперь наращивание добычи зависит от планов компаний.

Все началось с провалившихся переговоров участников ОПЕК+ 6 марта в Вене. Странам так и не удалось договориться о продлении действия соглашения: РФ предлагала оставить добычу нефти на прежнем уровне. А Саудовская Аравия, крупнейший член ОПЕК, выступала за сокращение добычи из-за падения спроса, вызванного распространением в мире коронавируса.

Москва предлагала продлить сделку на прежних условиях и только на ІІ квартал 2020 года, а Саудовская Аравия – усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в среду, 1 апреля, снова начали падать. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже к 8 утра по Киеву составила $25,83 за баррель.

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