СБУ раскрыла миллионные хищения в элитной Конча-Заспе

СБУ разоблачила должностных лиц Козинского поселкового совета и управления Госземагентства в Обуховском районе Киевской области на многомиллионных махинациях с элитной землей в Конча-Заспе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Следствие установило, что чиновники незаконно передали в аренду на 49 лет одной из киевских частных структур более 27 гектаров земли на 600 млн гривен.

Почти на половине из них располагались базы отдыха АО "Укрпочта". Правоохранители провели обыски и изъяли документацию, которая стала основанием для незаконной передачи в аренду земли. Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас принимаются меры по возврату земельных участков в собственность территориальной общины. По решению суда на указанные земельные участки наложен арест и установлен запрет на их отчуждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты установили, кто живет по соседству с президентом Владимиром Зеленским на государственной даче в Конча-Заспе. Элитное жилье за копейки снимают Кучма, Литвин и Богатырева.

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