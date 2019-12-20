СБУ "прижала" ПриватБанк: всплыл скандальный документ

СБУ выразила руководству ПриватБанка недовольство тем, что учреждение подает иски в иностранные суды без согласования.

Об этом в Facebook сообщила журналистка "Схем" Наталья Седлецкая, опубликовав соответствующее письмо от имени заместителя главы СБУ Владимира Горбенко.

"Настойчиво требуют в будущем воздержаться от таких "несогласованных действий". Эти иски, как известно, наносят немало проблем: судебный процесс в США, инициированный ПриватБанком, вообще может угрожать его бывшим владельцам уголовной ответственностью", – отметила она.

ПриватБанку досталось от СБУ

СБУ выразила возмущение ПриватБанку "Схемы"

Журналистка подчеркнула, что в СБУ подтвердили подлинность письма. По словам юристов, такие требования Службы безопасности Украины следует расценивать как давление и вмешательство в деятельность учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

19 декабря ПриватБанк инициировал новое судебное разбирательство против бывших акционеров. Дело будет рассматривать Окружной суд Тель-Авива в Израиле. Сумма иска составляет $600 млн.

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