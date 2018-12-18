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/Новости экономики

"Отсталость во всем": в Крыму открылся магазин с шокирующим внешним видом

3.9тЧитать материал на украинском

В оккупированном Россией Крыму открыли магазин с низкими ценами, который поразил сеть своим внешним видом.

Как сообщила блогер RoksolanaToday&Крым, открытие магазина "Доброцен" произошло в Феодосии. При этом она также опубликовала несколько фотографий оттуда.

"Феодосия. Новый магазин "Доброцен". Местных интерьер как то удивил", - сказано в ее сообщении.

Судя по снимкам, владельцы магазина даже и не думали создать его удобным для клиентом. Всем своим видом он больше напоминает какой-то склад: все товары находятся не на полках, а прямо в ящиках.

"Отсталость во всем": в Крыму открылся магазин с шокирующим внешним видом

twitter.com/KrimRt

"Отсталость во всем": в Крыму открылся магазин с шокирующим внешним видом

twitter.com/KrimRt

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В комментариях многие возмутились по этому поводу: "Уже и дискаунтеров таких лет как 20 нет... Можно только представить, какая вокруг отсталость во всём, если магазины такие...", "Доброцен это настоящее название, не Ваш сарказм?", "Типа любителям в совок: толи ещё будет...", "Сарай?".

"Отсталость во всем": в Крыму открылся магазин с шокирующим внешним видом
"Отсталость во всем": в Крыму открылся магазин с шокирующим внешним видом
"Отсталость во всем": в Крыму открылся магазин с шокирующим внешним видом
"Отсталость во всем": в Крыму открылся магазин с шокирующим внешним видом

Как сообщал OBOZREVATEL, жители аннексированного Крыма всячески отговаривают россиян переезжать жить на полуостров. В качестве аргументов они приводят низкий уровень жизни, высокие цены и маленькие зарплаты, а также отсутствие нормального жилья.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
соцсетиКрым
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлам магазины с дешёвыми продуктам. В диковинку. Что делать Украина страна дебилов
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Syrian Sergey
Syrian Sergey
Шо поделать, тяжкое наследие нищей отсталой украины.
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