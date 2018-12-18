"Отсталость во всем": в Крыму открылся магазин с шокирующим внешним видом

В оккупированном Россией Крыму открыли магазин с низкими ценами, который поразил сеть своим внешним видом.

Как сообщила блогер RoksolanaToday&Крым, открытие магазина "Доброцен" произошло в Феодосии. При этом она также опубликовала несколько фотографий оттуда.

"Феодосия. Новый магазин "Доброцен". Местных интерьер как то удивил", - сказано в ее сообщении.

Судя по снимкам, владельцы магазина даже и не думали создать его удобным для клиентом. Всем своим видом он больше напоминает какой-то склад: все товары находятся не на полках, а прямо в ящиках.

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

В комментариях многие возмутились по этому поводу: "Уже и дискаунтеров таких лет как 20 нет... Можно только представить, какая вокруг отсталость во всём, если магазины такие...", "Доброцен это настоящее название, не Ваш сарказм?", "Типа любителям в совок: толи ещё будет...", "Сарай?".

Как сообщал OBOZREVATEL, жители аннексированного Крыма всячески отговаривают россиян переезжать жить на полуостров. В качестве аргументов они приводят низкий уровень жизни, высокие цены и маленькие зарплаты, а также отсутствие нормального жилья.