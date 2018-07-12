ЕС поддерживает: Украина решила наказать Россию за беспредел на Азове

На следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины будет проголосован вопрос о принятии зеркальных санкций против РФ из-за коллапса на Азовском море.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань. По его словам, зеркальные санкции в целом поддерживают и в Европейском Союзе.

Пакет санкций Кабмина уже передан в Администрацию Президента. Сейчас идут формальные подготовки к заседанию СНБО, где и будет принято решение.

“Это очень чувствительные вопросы, большинство из предложенных санкций мы уже передали через Кабмин в Администрацию Президента Украины для подготовки заседания СНБО. То, что я вижу из общего заявления президента Порошенко и президента Европейского совета (Дональда Туска, - ред.) - есть четкая поддержка со стороны ЕС”, - сказал Довгань.

При этом, по словам замминистра, Россия продолжает противодействовать судоходству на Азовском море. Большинство из судов под украинским флагом проходят тщательные проверки российских пограничников, или попросту блокируются на море.

Замминистра также добавил, что между Кабмином и органами пограничного контроля РФ никакого диалога по проблемному вопросу нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже несколько месяцев российские пограничники массово блокирует украинские суда на Азовском море. Так, 8 и 9 июля пограничная служба ФСБ России задержала 7 украинских торговых судов.