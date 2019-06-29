Санкции в действии? Крым пропал из международной поисковой системы

Из выдачи поисковой системы Skyscanner исчезли авиабилеты в оккупированный Крым.

Как сообщает "Коммерсант", перелеты в Симферополь не отображались 28 июня с утра до вечера ни из одного крупного города России.

По данным опрошенных изданием экспертов, это могло произойти в свете санкций, которые ЕС ввел в отношении России после аннексии полуострова. В самой компании не смогли объяснить причину случившегося.

Один из собеседников издания, знакомых с деятельностью компании, настаивает, что речь идет о технических неполадках. Другой источник на туристическом рынке считает, что нет ничего удивительного в том, что компании пришлось прекратить работу в Крыму.

"Санкции США предполагают, что если бизнес не работает напрямую с крымскими компаниями, то он находится в рамках правового поля. Но европейские санкции более суровые: чтобы их избегать, тревел-компании вынуждены менять юрисдикции",— объяснил он.

Аэропорт Симферополя crimea.kp.ru

Речь, в частности, может идти о блокировки банками счетов компании.

На сайте других крупных поисковых систем — Momondo, Kayak и Aviasales — в пятницу проблем с авиабилетами из городов России в Симферополь не возникало. Представитель Aviasales пояснил изданию, что компания провела аудит и существующие нормы при модели дистрибуции не запрещают искать билеты в Симферополь. По его словам, e-travel-компании в своей работе используют достаточно высокие технологии и их географическая привязка к стране местонахождения и регистрации носит скорее формальный характер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июня Совет Европейского Союза принял решение продлить экономические санкции против Российской Федерации до 31 января 2020 года.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!