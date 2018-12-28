Санкции России против ''Оппоблока'': в Украине разгадали маневр Кремля

Кремль введением санкций против депутатов Верховной Рады от "Оппозиционного блока" сознательно поделил пророссийский электорат в Украине на две части.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко, комментируя приближение парламентских выборов в Украине.

"На сегодняшний момент мы видим, что Россия поделила пророссийские силы, существующие в Украине условно на два блока – прокремлевские силы и пророссийские под санкциями", – заявил он.

По словам эксперта, такое решение призвано определенным образом дезориентировать украинский электорат.

"Те, кто не воспринимает Кремль и его политику, но жили при Советском Союзе, у них есть родственники в России, они привыкли ездить в РФ – могут голосовать за тот блок, который за восстановление условно говоря отношений с Россией, но они не нравятся Кремлю. Я думаю, что Кремль так их разделяет", – заявил Петренко.

"Я считаю, что Россия пытается раскладывать яйца в разные корзины, в том числе используя силу не прокремлевскую, но просто пророссийскую", – добавил он.

При этом эксперт отметил, что такой шаг стал неожиданностью даже для лидеров "Оппоблока": "Если обратить внимание на реакцию Александра Вилкула или Михаила Добкина, они были удивлены ситуацией, в которой оказались".

Фигуранты списка санкций Евгений Мураев, Александр Вилкул, Михаил Добкин и Вадим Новинский youtube.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 25 декабря расширили список санкций против более, чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь числится 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний.

Под санкции, в частности, попали нардепы от "Оппоблока" Александр Вилкул, Борис Колесников, Вадим Новинский, Дмитрий и Михаил Добкины, Юрий Воропаев, Татьяна Бахтеева, Алексей Белый.

Санкции РФ предусматривают полную блокировку "безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России".

Нардеп от "Оппоблока" Михаил Добкин жестко раскритиковал правительство России за расширение списка санкций. "Маразм крепчает! Да идите вы нах*р со своими санкциями! Д*билы, бл*дь!", – заявил Добкин.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.